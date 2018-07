Jubelkonfirmation in Lauda

Anzeige

Lauda.„Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ Mit diesen Worten begrüßte Schuldekanin Cornelia Wetterich aus Wertheim in der Friedenskirche Lauda 18 Jubilare, die vor 25, 50, 60, 65, 70, 75, ja sogar vor 80 Jahren konfirmiert wurden.

Hinter ihnen liege ein langer Lebensweg. Viel habe sich seit dem Tag der Konfirmation verändert in der Welt und im persönlichen Leben. Verbunden mit einem Rückblick auf das damalige Geschehen am jeweiligen Tag der Konfirmation begaben sich alle Gottesdienstbesucher auf ihre eigene Lebensreise.

„Haben sich die Wünsche und Träume umsetzen lassen, die Sie als Vierzehnjährige damals hatten? so Wetterich in ihrer Ansprache. „Und was wird die Zukunft bringen. Bei aller Ungewissheit stehe eines fest: Gottes Angesicht leuchtet über Euch!“