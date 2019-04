Jubelkonfirmation in Lauda gefeiert

Lauda.Der Tag der Jubelkonfirmation führte 23 Jubelkonfirmanden vor den Altar der evangelischen Friedenskirche in Lauda. In dem feierlichen, gut besuchten Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores bekamen die Jubelkonfirmanden ihren Konfirmationsspruch von einst von den Kirchengemeinderäten Bianca Maxl und Hans Müller erneut vorgelesen, ehe ihnen der Segen durch Pfarrer Gerald Winkler für den weiteren Lebensweg zugesprochen wurde. Pfarrer Gerald Winkler ging in seiner Predigt im Gottesdienst auf den Lobpsalm 103 ein und der Festgottesdienst mündete in einen Kanon „Danket, dem Herrn“. Unter den Jubelkonfirmanden war es sehr erfreulich, dass Martin Gröh seine Kronjuwelenkonfirmation in Erinnerung an seine Konfirmation vor 75 Jahren begehen durfte. Bild: Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019