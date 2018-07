Jubelkonfirmation in Sachsenflur-Dainbach

Anzeige

Sachsenflur/Dainbach.16 Jubilare aus Sachsenflur und Dainbach haben in einem festlichen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Sachsenflur ihr 50., 60., 65. und 70-jähriges Konfirmationsgedächtnis gefeiert. Mit dem Bibelvers „Geh in ein Land, das ich dir zeigen will“ ermutigte Pfarrer Dr. Heiner Kücherer die Jubilare, zuversichtlich in eine unbekannte Zukunft aufzubrechen. Persönliche Segnung und die Feier des Abendmahls stärkten die Jubelkonfirmanden. Der Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur umrahmte den Gottesdienst. Im Gasthaus „Zum Roß“ gab es noch viel zu erzählen. Bild: Kirchengemeinde