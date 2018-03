Jugend und Junioren sind wieder Spitze

Anzeige

Der karnevalistische Tanznachwuchs der Narrengesellschaft Lauda etabliert sich bei den Deutschen Meisterschaften in Halle/Saale einmal mehr unter den Top-Ten.

Lauda. Jetzt war es wieder soweit: Die Elite des karnevalistischen Tanzsports traf sich aus ganz Deutschland in den neuen Bundesländern zu den Titelkämpfen. Die Messehalle in Halle war bereits am frühen Morgen gut gefüllt – im Laufe des Tages waren schließlich bis zu 6000 Zuschauer in der Arena.

Die „Strumpfkäppli“, Bereich Jugend-Schautanz, waren bereits einen Tag zuvor auf die Reise gegangen. Nach einer Übernachtung in Leipzig durfte man zunächst die Bereiche Tanzmariechen und -garden als Zuschauer betrachten. Doch dann hieß es, sich fertigzumachen.