Jugendfeuerwehr hat nun eine Perspektive

Auch Stadtkommandant Jürgen Segeritz fand motivierende Worte für die nunmehr motorisierte Wehr. Allerdings mahnte er auch die gewachsene Verantwortung und Pflicht welche mit dem neuen Einsatzfahrzeug einhergeht.

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Sachsenflur, wird künftig deutlich stärker eingebunden als dies bisher der Fall war. Jugendgruppenleiter Peter Mack bekräftigte in seinem Bericht, dass er dank des neuen Einsatzfahrzeuges nun wieder eine Perspektive für die Jugendfeuerwehrarbeit sehe.

In der starken Konkurrenz zu den Sportvereinen war eine Jugendabteilung ohne Fahrzeug schlicht zu unattraktiv für Kinder und Jugendliche. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters. Wie bereits in den beiden vergangenen Amtsperioden wurden Abteilungskommandant Rene Zahner und sein Stellvertreter Andreas Meyer durch Wiederwahl in ihrem Amt bestätigt. Als erste Amtshandlung wurde Reinhard Apfel per Handschlag in die Ehrenabteilung übernommen. Der Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Thomas Maertens, bekräftigte die Versammlung in ihrem unverzichtbaren ehrenamtlichen Engagement und lobte vor allem die junge Zusammensetzung der Abteilung. Die Abteilung Sachsenflur sei mit ihren Freiwilligen gut aufgestellt und werde weiterhin bestmögliche Unterstützung erfahren. Insbesondere für das neu angeschaffte Einsatzfahrzeug bedankte sich Abteilungskommandant Rene Zahner bei Bürgermeister, Gemeinderat und Stadtkommandant für die große Unterstützung der Abteilung. reza

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018