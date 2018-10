Jugendliche für Berufswelt begeistern

Auch die dritte Auflage der Eltern-Schüler Werkstatt an der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen hatte eine gute Resonanz.

Lauda-Königshofen. Wieder einmal herrschte an einem Samstagvormittag an der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen reger Betrieb: Es wurde gehämmert, gelötet, gekocht, gebaggert, gepflastert – um nur einige Beispiele zu nennen. Dies lag jedoch nicht etwa daran, dass die Sanierung des Altbaus schnell noch beendet wurde, sondern daran, dass nun bereits zum dritten Mal die Eltern-Schüler-Werkstatt an der Gemeinschaftsschule stattfand.

Die Eltern-Schüler-Werkstatt ist eine Initiative der Lernenden Region Heilbronn-Franken, bei der verschiedene Firmen in Schulen geholt werden. Diese stellen den Jugendlichen und deren Eltern im Rahmen eines einstündigen Workshops Ausbildungsberufe vor.

Eingestimmt auf diesen Tag wurden die versammelten Siebt- bis Neuntklässler und deren Eltern durch Schulleiterin Natalie Ederer, Konrektor Dr. Rainer Gsell und Bürgermeisterstellvertreter Siegfried Neumann. Einstimmig hoben diese hervor, welche große Chance die Eltern-Schüler-Werkstatt sowohl für die zukünftigen Auszubildenden als auch für die Firmen der Region bietet: Unkompliziert können persönliche Kontakte zueinander hergestellt werden.

Nach der Begrüßung konnten die Jugendlichen und ihre Eltern richtig Hand anlegen und in den Workshops hämmern, bohren, sägen, schmirgeln, schrauben, feilen, baggern, verarzten, kochen, pflastern, löten, fotografieren – und damit ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten genannt, die sich den Lernpartnern der Gemeinschaftsschule an diesem Vormittag boten.

Ziel der Eltern-Schüler-Werkstatt ist es, die Jugendlichen jedes Jahr neu für die Berufswelt zu begeistern. In den Workshops lernen die Jugendlichen die Tätigkeiten, die zu einem Beruf gehören, ganz praktisch kennen. Indem sie erste Handgriffe selbst ausprobieren, finden sie schnell heraus, ob ihnen eine Tätigkeit liegt oder nicht und ob sie in einem Beruf ein Praktikum oder gar eine Ausbildung machen möchten. Damit die auszuprobierenden Berufe den Interessen der Jugendlichen entsprechen, können diese aus verschiedenen Berufsfeldern zwei auswählen. Dieses Jahr standen zur Wahl: Straßenbauer, Tiefbaufacharbeiter, Gärtner, Garten- und Landschaftsbau, Holzmechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Polizeivollzugsbeamter, Hauswirtschafter, Gesundheits- und Krankenpfleger, Zimmerer, Fotograf, Bankkaufmann.

Die Neunt- und Zehntklässler konnten außerdem einen Business-Benimm-Knigge besuchen oder Vorstellungsgespräche trainieren.

In der Pause hatten die Jugendlichen darüber hinaus die Möglichkeit, mit den Vertretern der Betriebe ins Gespräch zu kommen und so Kontakte bezüglich Praktikums- oder sogar Lehrstellen zu knüpfen. Auch der für die Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen zuständige Berufsberater Thomas Pleßing stand als Ansprechpartner zur Verfügung.

Möglich ist eine derartige Veranstaltung nur dank der zahlreichen und langjährigen Partner der Gemeinschaftsschule, dank der Mitfinanzierung durch die Stadt Lauda-Königshofen sowie der Agentur für Arbeit und dank des gemeinsamen Zieles: Firmen und Auszubildende zueinander zu bringen und für beide das Beste zu erreichen – einen Lehrling, eine Lehrstelle, die stimmig ist und zufrieden macht. Dass dies gelingt, erfährt man im Gespräch mit den beteiligten Firmen. Diese berichten, dass sie immer häufiger ihre zukünftigen Lehrlinge im Rahmen der Eltern-Schüler-Werkstatt kennen lernen.

Auch dieses Mal sah man während und nach der Eltern-Schüler-Werkstatt bei Eltern, Jugendlichen und Firmen durchweg zufriedene Gesichter, woraus sich schließen lässt, dass alle dem Ziel, einen passenden Beruf oder einen passenden Lehrling zu finden, wieder ein gutes Stück näher gekommen sind.

