Jugendlicher randalierte

Anzeige

Lauda.Einem 16-jährigen Jugendlichen wurde am Freitagabend auf dem Weinfest in Lauda aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er aber, trotz mehrmaliger Aufforderung, nicht nach. Er zeigte sich äußerst uneinsichtig und aggressiv, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten, wodurch ein 44-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.