Jugendlicher stahl Mann die Geldbörse

Lauda/Osterburken.Zu einem Polizeieinsatz ist es bereits am letzten Donnerstag, wie die Bundespolizei in Stuttgart erst gestern auf Anfrage bestätigte, im Bahnhof in Lauda gekommen.

Ein 67-jähriger Fahrgast war zuvor in der S-Bahn kurz vor Osterburken von drei männlichen Fahrgästen in ein Gespräch verwickelt worden, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger die Geldbörse des Mannes aus dessen Tasche entwendete.

Da der Geschädigte den Vorfall allerdings bemerkte und sein Portemonnaie sofort zurückforderte, händigte ihm der mutmaßliche Täter die Geldbörse wieder aus. Der 67-Jährige meldete den Vorfall dann im Bahnhof in Osterburken dem Lokführer, der wiederum die Polizei verständigte.

Da die mittlerweile auf sieben Personen angestiegene Gruppe mit dem Regional-Express weiter in Richtung Würzburg fuhr, rückten fünf Polizeistreifen des Reviers Tauberbischofsheim zur Unterstützung aus.

Sie holten die sieben rumänischen Staatsangehörigen dann in Lauda aus dem Zug und stellten die Personalien des wohnsitzlosen Jugendlichen fest. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anklage wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall rechnen. thos

