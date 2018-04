Jugendraum erstrahlt in neuem Glanz

Anzeige

Oberbalbach.Im Jugendraum im Oberbalbacher Bürgerhaus fand ein „Tag der offenen Tür“ statt. Dabei war die Möglichkeit geboten, den frisch renovierten Jugendraum in neuem Glanz zu besichtigen. Ein besonderer Dank ging dabei an die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen mit den Pfarren Stefan Märkl und Ralph Walterspacher, die den Raum für die Jugendlichen zur Verfügung stellt. Mehrere Monate legten die Jugendlichen Hand an und die Arbeitsleistungen sind hauptsächlich selbst von ihnen erbracht worden, wie zum Beispiel ein Neuanstrich des Raumes, die Erneuerung der Sitzmöglichkeiten sowie die Anschaffung von leeren Bierkästen zum Bau einer neuen Bar-Theke mit Spüle.

Unterstützung gewürdigt

Doch all dies wäre ohne Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube und die finanzielle Unterstützung durch Dr. Gerhard Wobser, Vorsitzender der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, und den Lions Club Tauberbischofsheim gar nicht möglich gewesen.

Auch hierfür gab es ein dickes Lob. Außerdem sind die Jugendlichen Anton Renner dankbar, der mit großem Engagement die Interessen der Jugendlichen im Gemeindeteam St. Georg Oberbalbach als Teamsprecher vertritt und das Projekt „Jugendraum“ ständig begleitet. jore