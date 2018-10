Julius Echter im Fokus

Lauda.Der Fränkische Abend des Heimat- und Kulturvereins Lauda (HKV) findet am Donnerstag, 18. Oktober um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Lauda statt. Dr. Robert Meier, der das Leben und Wirken von Fürstbischof Julius Echter erkundet hat und aufgrund des Studiums von Gerichtsprotokollen auf Erkenntnisse gestoßen ist, die Echters Wirken –insbesondere in Bezug auf die Hexenprozesse – in ein völlig neues Licht setzen, konnte zu diesem Thema als Referent gewonnen werden. In diesen Protokollen gibt es auch Hinweise auf Frauen aus Lauda, die als Hexen angeklagt wurden - und Dr. Meier kann auch darüber Interessantes berichten. irg

