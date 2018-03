„June & Leo“ im Kilian-Keller in Beckstein

Anzeige

Beckstein.Nach dem großen Erfolg vom vergangenen Jahr veranstalten die Becksteiner Winzer am Samstag, 10. März, erneut einen musikalischen Abend mit dem Duo „June & Leo“. Im stilvollen Ambiente des St.-Kilian-Kellers wird die eindrucksvolle Stimme von June und das musikalische Können von Leo ein „Hörgenuss für Herz und Seele“ ergeben. Das Repertoire der beiden Künstler wird in moderater Lautstärke gespielt und erstreckt sich von modernen Hits bis hin zu unvergesslichen Evergreens, die unter die Haut gehen. Bei der Veranstaltung werden zwei Pausen eingelegt in denen auch Kilian-Weine verkostet werden können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Vinothek der Becksteiner WeinWelt oder an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 19 Uhr. Beginn 20 Uhr. Weitere Infos unter www.becksteiner-winzer.de oder 0 93 43 /5 00 28. Bild: Winzergenossenschaft