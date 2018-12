Kameradschaft und Teamgeist groß geschrieben

Unterbalbach.„Kameradschaft und Teamgeist“: Unter diesem einfachen, aber aussagekräftigen Motto funktioniert inzwischen seit vier Dekaden bestens der Zusammenhalt innerhalb einer verschworenen Gemeinschaft – und zwar der Jedermänner-Abteilung der DJK Unterbalbach. Zur Feier des 40. Geburtstags fanden sich nun die nach wie vor auf irgendeine Art und Weise aktiven Sportler mit der jeweiligen Partnerin in der Vereins-Gaststätte ein, um neben einem Rückblick auf die ja durchaus spannende Vergangenheit auch mal kurz nach vorne zu schauen; diverse Ehrungen rundeten das kulinarisch gekrönte lockere Beisammensein ab.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungsleiter Marc Sommerrock oblag es dem damaligen „Chef der Truppe“, Helmut Hornung, Auszüge aus der Chronik vorzutragen, wobei er mit Sicht auf die Gründung 1978 zuerst an den Auftakt-Übungsleiter Franz Bamberger erinnerte. Gefolgt ab 1981 von Josef Ullrich und später abgelöst durch Franz Emmert, habe schließlich 1994 Werner Kiesel die sportliche Leitung der Gruppe übernommen, ehe nunmehr seit 2002 Christian Roll als „Coach“ tätig sei, so der Streifzug durch die Anfänge.

Helmut Hornung, der Christian Roll als „Glücksfall“ für die Jedermann-Sportgruppe der DJK bezeichnete, der seit mittlerweile 16 Jahren jeden Donnerstag durch ein abwechslungsreiches Training motiviere, warf noch einen Blick zurück auf die Anfrage seinerseits. Nach knapper Bedenkzeit von Roll zur etwaigen Aufgabe als Übungsleiter habe dieser geantwortet, dass er „aus Ackergäulen keine Rennpferde machen“ könne, es allerdings zumindest bildlich schaffte, „Freizeitpferde“ hinzubringen, so der einstige Abteilungsleiter, dem nacheinander Stefan Steffen, Horst Timmermann und jetzt zuletzt Marc Sommerrock folgten.

Nach einem Abstecher zu den Kassierern Harry Schönleber und Peter Rosner verwies Helmut Hornung noch auf die rund 3200 Übungsstunden in den vier Jahrzehnten, mit ein Grund für die vorhandene gewisse Fitness, bevor er auf die nicht zu unterschätzende Kameradschaft zu sprechen kam. Unvergessen blieben hier die Ausflüge, wobei der erste nach Kronach mit einer Floßfahrt auf der Rodach führte, ehe weitere Ziele folgten, so nach Sonthofen, gar ins Ausland (Ungarn), nach Freiburg, Nesselwang und zuletzt in die Nähe von Erfurt.

Immer auf der Suche nach neuen und „jüngeren“ Mitgliedern, galt noch ein spezieller Willkommensgruß den zwischenzeitlich zur Gruppe gestoßenen vier Neueinsteigern vom Keltenberg, eben erst vervollständigt durch Peter Sommerrock, weshalb man inzwischen auf 24 Jedermänner komme, so der Zusatz, um damit überzuleiten auf die anstehenden Ehrungen. Namentlich zeichnete man hier Helmut Hornung und Herbert Stindl für je 38-jährige Zugehörigkeit, Reiner Fell, Manfred Heiduk, Werner Kiesel, Stefan Steffen, Horst Timmermann und Siegfried Zeitler für jeweils 30 Jahre sowie Lothar Herschlein, Christian Roll, Peter Rosner und Ulrich Umminger für 15-jährige Aktivität in der Jedermann-Abteilung der DJK Unterbalbach aus. bix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018