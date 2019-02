Kandidaten für den Ortschaftsrat in Oberbalbach nominiert

Oberbalbach.Ortsverbandsvorsitzender Mike Noorlander hieß zur Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes neben den Mitgliedern auch weitere Gäste willkommen, darunter Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube und Stadtrat und Fraktionschef Marco Hess.

Noorlander ging gemeinsam mit Schriftführer Josef Ruf in einem umfassenden Rückblick auf die Aktionen und Veranstaltungen seit der letzten Jahreshauptversammlung ein. Josef Ruf gab insbesondere einen sehr engagierten und detaillierten Bericht ab. Schön sei gewesen, dass über die konkreten Aktionen in Oberbalbach auch politische Veranstaltungen zum Programm gehörten, wie Noorlander anmerkte. Er ging hierbei auf die gemeinsamen Frühschoppen bzw. Politischen Abende zum Beispiel mit MdL Dr. Wolfgang Reinhart oder MdB Alois Gerig ein.

Der Ortsverband habe sich aber auch sehr stark für den Ausbau des Mobilfunkes, neue Bauplätze in Oberbalbach sowie das gute Miteinander zwischen Bürgern Vereinen und Gewerbe eingesetzt.

Der Dank galt dann auch dem scheidenden Ortsvorsteher Strube, der es zudem immer wieder geschafft habe, politische Prominenz nach Oberbalbach zu locken. Noorlander würdigte auch Marco Hess, der als Stadtrat die Oberbalbacher Belange mit Nachdruck im Gemeinderat und gegenüber der Verwaltung vertreten habe. Nur so hätten viele Maßnahmen auch erledigt werden können.

Marco Hess ging in einem kurzen Bericht ebenfalls auf das Erreichte ein und hob hier die jüngsten Beispiele Baugebiet Herbstwiesen oder auch freies WLAN im Bürgerhaus hervor. Zum Baugebiet Herbstwiesen sprach sich Hess klar dafür auf, den Bauplatzpreis „vertretbar“ festzusetzen. „Uns muss schon klar sein, dass wir hier eine ganz andere Ausgangslage wie in Unterbalbach oder Lauda haben. Wir wollen junge Familien – auch aus dem Ort – halten und gewinnen, und da ist der Preis natürlich ein wichtiger Aspekt neben dem Kinderbonu“, so der Stadtrat. Christian-Andreas Strube hob hervor, wie wichtig es sei, einen engagierten Ortschaftsrat zu haben. Nur so könne es auch künftig gelingen, die Anliegen Oberbalbachs durch „permanente Arbeit“ gegenüber den Behörden zur Umsetzung zu verhelfen.

In einem Ausblick ging Noorlander auch auf die künftigen Aktionen ein und gab einen Terminüberblick der nächsten Veranstaltungen und Aktionen in Oberbalbach sowie Stadt- und Kreisverband der CDU. Zu auswärtigen Events werden jeweils Fahrgemeinschaften gebildet.

Bei den Neuwahlen unter Leitung von Ortsvorsteher Strube wurden gewählt: Mike Noorlander als Vorsitzender, Adelbert Lanig als Stellvertretender Vorsitzender, Josef Ruf als Schriftführer, Monika Noorlander als Kassiererin sowie Silke Mittnacht und Carolin Ernst als Beisitzerinnen im Vorstand.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung fand in einer gesonderten Versammlung noch die Nominierung der Kandidaten für den Ortschaftsrat auf der Liste der CDU statt. Noorlander würdigte alle, die sich bereit erklärten, sich für ihr Heimatdorf Oberbalbach zu engagieren.

Ebenfalls schlug der Ortsverband einstimmig Marco Hess und Mike Noorlander als Nominierungsvorschlag für den Gemeinderat vor. Die Nominierung hierfür findet in Kürze im Rahmen einer Nominierung des Stadtverbandes der CDU statt. cdu

