Karin Löffler ergänzt das Team

Lauda-Königshofen.Das Team des Pflegestützpunktes Main-Tauber-Kreis in Lauda-Königshofen wird seit 1. Januar durch Karin Löffler verstärkt. Sie unterstützt ihre Kollegin Monika Schwenkert bei der Beratung von Menschen, die Fragen zum Thema Pflegebedürftigkeit, Leistungsansprüche, Antragstellung, zur Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags und zur Freizeitgestaltung im Alter haben.

Der Pflegestützpunkt verfügt über Informationen zu den ambulanten und stationären Leistungsanbietern, Selbsthilfegruppen und Hilfen im Alltag im gesamten Main-Tauber-Kreis.

Karin Löffler ist gelernte Krankenschwester und absolvierte die Weiterbildung zur leitenden Pflegefachkraft. Sie arbeitete mehr als 19 Jahre lang in der ambulanten Alten- und Krankenpflege, davon mehr als elf Jahre lang in leitender Position. Bevor sie in den Pflegestützpunkt wechselte, erstellte sie mehr als drei Jahre lang Pflegebegutachtungen beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen in Baden-Württemberg. Sie kennt die Nöte, Ängste und Fragen von Menschen und deren Angehörigen beim Eintreten von Pflegebedürftigkeit.

Der Pflegestützpunkt ist eine Anlaufstelle für alle Fragen zur Pflege und Versorgung. Er richtet sich an Interessierte aus dem gesamten Main-Tauber-Kreis und ist durch seine zentrale Lage im Kreisgebiet gut erreichbar. Die Beratung ist unabhängig, kompetent und kostenlos. Karin Löffler und Monika Schwenkert helfen bei allen Fragen rund um das Thema Senioren und Pflege zuverlässig und kompetent weiter.

Sprechzeiten des Pflegestützpunktes Main-Tauber-Kreis im Mehrgenerationenhaus in der Josef-Schmitt-Straße 26a in Lauda sind montags bis mittwochs und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Terminabsprachen sind jederzeit auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Im Bedarfsfall können auch Hausbesuche vereinbart werden. Darüber hinaus ist der Pflegestützpunkt telefonisch montags bis mittwochs und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 09343/5899478 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.main-tauber-kreis.de/pflegestuetzpunkt.

Außensprechstunden erfolgen in den Rathäusern in Wertheim, Weikersheim und Bad Mergentheim. Es ist hier jeweils eine telefonische Voranmeldung beim Pflegestützpunkt erforderlich. Die Außensprechstunde im Wertheimer Rathaus ist immer am ersten Dienstag im Monat von 13.30 bis 15.30 Uhr. Die Außensprechstunde im Weikersheimer Rathaus steht immer am ersten Donnerstag im Monat von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung. Die Außensprechstunde im Bad Mergentheimer Rathaus wird immer am zweiten Donnerstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr angeboten. lra

