Karnevalistischer Tanzsport begeisterte

Die Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda veranstaltete zusammen mit dem Elferrat der Stadt Osterburken das 46. Karl-Heß-Gardetanzturnier.

Lauda. Alljährlich wird zwischen Silvester und Dreikönig die besinnliche Weihnachtszeit ad acta gelegt, denn die Narren aus nah und fern üben sich in den Vorbereitungen für die kommende Kampagne. Und so ist es seit Jahren Tradition, dass am ersten Wochenende des neuen Jahres das „Dreikönigs-Gardetanzturnier“ in der Laudaer Stadthalle stattfindet. Aus dem gesamten süddeutschen Raum versammelten sich Tanzgarden, Tanzmariechen und Schautanzgruppen auf dem 46. Karl-Heß-Gardetanzturnier, um die ersten närrischen Tanzwettkämpfe des Jahres 2019 auszutragen.

Mehrere tausend Gäste

Das Turnier gilt im närrischen Terminkalender vieler im Bund Deutscher Karneval (BDK) organisierten Fastnachtsvereine als fester Bestandteil, und so strömten mehrere tausende Tanzbegeisterte samt Fans und „Schlachtenbummler“ in die Fastnachtshochburg an der Tauber, was schließlich den Veranstaltern, dem Elferrat der Stadt Osterburken und der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda, am ersten Turniertag ein buchstäblich volles Haus bescherte.

Dabei wurden dem fachkundigen Publikum bei beinahe maximaler Teilnehmerzahl zwei Tage lang grandiose Hebefiguren, synchrone Gardetänze und farbenfrohe Schautänze auf höchstem turnerischen und akrobatischen Niveau geboten, beurteilt und bewertet von neun geschulten Juroren unter der Leitung des Obmanns Markus Hofmann aus Schwandorf. Es galt unter anderem in den Wertungspunkten Choreografie, Exaktheit und Ausführung jeweils die höchstmöglichen Punktzahlen von insgesamt 500 Punkten zu erreichen.

Neben dem bundesoffenen Wettkampf fochten die Garden und Tanzmariechen des Narrenring Main-Neckar ihre eigene interne Meisterschaft aus. Der Narrenring Main-Neckar, der sich vom Bauland und dem Neckar- und Jagsttal über das Taubertal bis in den Odenwald erstreckt, gilt als Regionalverband des Bund Deutscher Karneval, in dem sich insgesamt 45 Fastnachtsvereine organisieren.

Überaus beliebtes Turnier

Die große Beliebtheit des Laudaer Turniers zeigt sich an dem regionalen und überregionalen Zulauf auch über den Narrenring hinaus, sowohl auf Seiten der Zuschauer als auch auf der der Teilnehmer.

Unglücklich ist dabei allerdings die Anmeldung für den Lokalmatadoren aus Lauda verlaufen, der am ersten Turniertag in beiden Altersgruppen nicht antreten konnte. Die Planungen für eines der größten Sportereignisse der Sportstadt Lauda beginnen bereits viele Monate im Voraus; immerhin steht ein zweitägiges, bundesoffenes Gardetanzturnier einem immensen organisatorischen Aufwand gegenüber.

Neben der Auslosung, die kurz vor Weihnachten in Osterburken stattgefunden hatte, mussten Vereine benachrichtigt, Wertungshefte gedruckt und die Stadt- und Sporthalle Lauda auf das Tanzsportevent vorbereitet werden.

Mehreren ehrenamtlichen Helfern der beiden ausrichtenden Vereine ist es zu verdanken, dass das Gardetanzturnier überhaupt erst stattfinden konnte. Nichtsdestotrotz zahlte sich der Stress aus: Denn der Spaß und die Freude am Tanzen, die das ganze Wochenende von den Aktiven auf der Bühne auf die Zuschauer und die Helfer überschwappte, machte alle Mühen in der Vorbereitung gewiss wieder wett.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019