Kartenvorverkauf für Musical Oliver

Lauda-Königshofen.Das Martin-Schleyer-Gymnasium feiert sein 50-jähriges Bestehen. Als eines der „highlights“ einer Reihe von Jubiläumsveranstaltungen gilt die Aufführung des Musicals Oliver. Unter Gesamtleitung von Claudia Heidrich sind eine große Zahl von Schülern des Martin-Schleyer-Gymnasiums an dem Projekt beteiligt. Die komplexen Probenarbeiten der letzten 13 Monate sollen nun zu einem Höhepunkt geführt werden.

In der Stadthalle in Lauda wird es zwei große Aufführungen geben: am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 14. Oktober, um 15 Uhr.

Die Plätze sind auf 350 limitiert. Platzkarten können nicht gewährt werden. Die ersten fünf Reihen werden für die im Vorverkauf erworbenen Tickets vorgesehen.

Vorverkaufsstellen in Lauda sind: Martin-Schleyer-Gymnasium, Aula, während der großen Pausen, Buchhandlung Moritz und Lux; Tauberbischofsheim: Buchhandlung Schwarz auf Weiß; Bad Mergentheim: Buchhandlung Moritz und Lux.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018