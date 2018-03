Katharina Renner vertritt das „Ländle“

Anzeige

Klassenlehrerin hatte die Idee

Wie Malgorzata Tatus berichtet, hat die Pflegeschülerin die schriftliche Prüfung souverän gemeistert. Die Pflegedienstleiterin des JBM und der Schulleiter der Johanniter Altenpflegeschule in Wertheim, Stefan Dosch, haben Katharina Renner nach Scheinfeld begleitet. Die Idee zur Teilnahme hatte die Klassenlehrerin Sabine Köhler. Das Mitfiebern und Daumendrücken hat genutzt, obgleich es wohl nicht nötig gewesen sein dürfte.

„Wir waren von Anfang an sicher, dass Katharina diese Aufgabe mit Bravour meistern wird“, erzählt Malgorzata Tatus. Während die Auszubildenden über ihren Aufgaben brüteten, lauschten die Begleitpersonen in einem anderen Raum einem Fachvortrag über Dehydrierungsprophylaxe, berichtet die Pflegedienstleiterin von der in ihren Augen sehr gut organisierten Veranstaltung in Scheinfeld.

Nach Verkündung des Ergebnisses war die Freude natürlich groß: „Wir sind überaus stolz, Katharina Renner in unserem Team zu haben“, sagt Silvia Spinner. Die Einrichtungsleiterin des Caritas-Altenpflegeheims fährt fort: „Alle Bewohner im Altenpflegeheim Johann Bernhard Mayer schätzen ihre empathische Art und ihre Herzlichkeit sehr. Katharina ist eine Schülerin mit Herz und Verstand.“ Beim Bundeswettbewerb kommt zum schriftlichen noch ein praktischer Prüfungsabschnitt hinzu – Pflegedienstleiterin Tatus ist überzeugt, dass ihr Schützling beste Chancen auf den Titel hat. Dennoch kann Daumendrücken für den Wettbewerb in Berlin am 7. und 8. Juni gewiss nicht schaden.

Die Kollegen vom Caritasverband im Tauberkreis jedenfalls werden alle verfügbaren Daumen drücken – zumal es als Preise für die ersten Plätze Reisen nach New York und London zu gewinnen gibt. car

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018