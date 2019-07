Keinesfalls ein Mann der leisen Töne

Bei seinem Auftritt am Samstag zeigte sich Philipp Weber in Bestform. Über zwei Stunden lang brachte er das Publikum mit seinem Programm „Weber No. 5 - Ich liebe ihn!“ zum Lachen.

Lauda. Philipp Weber ist kein Mann der leisen Töne. Das zeigte sich auch wieder bei seinem Auftritt im Weinhaus Ruthardt.

Voller Inbrunst, mit sich regelmäßig überschlagender Stimme schleuderte der Kabarettist aus dem Odenwald dem Publikum seine ausgefeilten Gedankengänge zum Thema Manipulation entgegen. Denn das war das Thema des Abends.

Ständige Manipulation

„Wir werden alle ständig manipuliert“, betonte Weber. Bei den rund 200 Besuchern im ausverkauften Weinhaus kam der temperamentvolle und mitreißende Auftritt des Odenwälders hervorragend an, das Gelächter kannte kaum eine Pause. Aus allen Rohren feuerte Weber seine bissigen Pointen ab. Aber er wusste nicht nur ausgezeichnet zu unterhalten, sondern streute auch immer wieder spannende und erstaunliche Fakten ein, bei denen einem schon mal das Lachen im Halse stecken blieb.

Aber der Reihe nach. Denn was ist überhaupt Manipulation? Viele werden dabei spontan an Werbung denken, die einen verlocken (also sozusagen manipulieren) soll, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Aber laut Philipp Weber ist Werbung noch keine Manipulation, auch wenn sie lästig ist.

„Früher konnte man in einer Werbepause pinkeln gehen, heute reicht die Zeit, um den Facharzt in Urologie nachzuholen“, bemerkte Weber gewohnt gallig. Zwar lüge die Werbung, gebe sich dabei aber wenigstens offen zu erkennen.

So müsse ja eigentlich jedem klar sein, dass es eben doch kein Deodorant oder Aftershave gebe, von dem Frauen „wuschig“ würden, auch wenn die Reklame etwas anderes verspreche. Vor allem die Männer müssten das wissen, denn „wir haben ja all diese Deos in allen Mengen ausprobiert“.

Süffisante Feststellung

Aber andererseits – ehrliche Werbung würde wohl auch kaum ihren Zweck erfüllen.

So würden Slogans wie „Porsche – und dein Dödel fühlt sich länger an“ oder „Dein Paket ist weg – UPS“ wohl kaum funktionieren, wie Weber süffisant feststellte.

Ein großes Problem machte er in sexistischen Werbeanzeigen aus. Diese richteten sich aber nicht nur an Männer, oder wie Weber sagte: „An uns rohe, primitive Schweinebacken.“

Vielmehr seien mittlerweile auf einem Drittel aller freizügigen Werbeanzeigen leicht bekleidete Männer zu sehen.

Die natürlich völlig unrealistische Standards repräsentieren, was das Aussehen angeht. Denn „ein richtiger Mann hat keinen ‘Sixpack’, sondern einen Bauch“.

Und wenn er doch einen „Sixpack“ habe, dann höchstens im Bauch. Aber bei den Frauen würde solche Werbung eben funktionieren. So seien 50 Prozent der Käufer von Herrenparfüm Frauen: „Damit der Fettsack daheim wenigstens riecht wie David Beckham.“

Wichtige Zielgruppe

Eine wichtige Zielgruppe für Werbung seien Kinder. Rund ein Drittel aller weltweiten Werbeausgaben würden mittlerweile zur Ansprache von Kinder unter zwölf Jahren ausgegeben. Die Folge: Mit dem Nachwuchs durch den Supermarkt zu gehen, sei „die verdammte Hölle“.

Wenig Verständnis zeigte der Unterhaltungskünstler für die speziellen Kinderprodukten, die es mittlerweile zuhauf gebe. Als er noch ein Kind gewesen sei, habe es sowas nicht gegeben.

„Bei uns im Odenwald lagen zwischen dem Abstillen und dem ersten Bissen Presssack genau zwei Sekunden“, ließ er die Zuschauer wissen. Den Furor des wortgewaltigen Unterhaltungskünstlers besonders zu spüren, bekam das Kinder-Werbemaskottchen „Pudding Paula“ von Doktor Oetker. Bei diesem handelt es sich um eine rappende Kuh, die Pudding isst. „Also wenn die Marketingabteilung bei Milka gekifft hat, sind die bei Doktor Oetker endgültig bei Crystal Meth angekommen“, ätzte Weber.

Doch auch wenn er die Werbung eifrig anprangerte, musste der 45-Jährige zugeben, dass er selbst auch nicht immun gegen die Maschen der Marketing-Maschinerie ist. Seine große Schwäche: Küchengeräte. Wie etwa sein „Mayonaise-Maker“, mit dem er nach eigener Aussage 20 Partygäste gleichzeitig mit Salmonellen infizieren könne.

Oder sein Food-Dehydrierer, mit dem er sein eigenes Trockenobst herstellen könne. Dumm nur, dass das selbstgemachte Trockenobst ihm „richtig beschissen“ schmecke. In den Bereich des Marketing gehören auch Imagekampagnen, wie sie etwa die Bundeswehr betreibe. Philipp Weber indes zeigte wenig Verständnis dafür, dass die Bundeswehr zwar Geld für solche Kampagnen habe, gleichzeitig aber die Ausrüstung in so miserablem Zustand sei. Mittlerweile fehle es der Truppe ja sogar an Unterhosen.

In schlechter Verfassung

„Daran sieht man, in was für ein schlechten Verfassung die Bundeswehr ist: Die haben nicht mal die Ausrüstung, um sich in die Hose zu machen, wenn sie auf den Feind treffen.

Mit Blick auf die Kostenexplosion beim Panzer Puma fragte sich der Kabarettist, „ob die Bundeswehr noch eine Armee ist oder eher ein Selbstbedienungsladen für die Waffenlobby“.

