Kinder in aller Welt unterstützt

Unterbalbach.In einem feierlichen Aussendungsgottesdienst in der neu renovierten Kirche St. Markus, zelebriert von Pfarrer Sebastian Feuerstein, erhielten 15 Kinder und Jugendliche den Segen. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit, im Fokus: Kinder mit Behinderung“ zogen die Sternsinger durch die Straßen und brachten den Segen in alle Häuser. Dabei sammelten sie mit viel Engagement Spenden von insgesamt 2437 Euro für die Aktion des Kindermissionswerkes. Bild: Zeitler

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019