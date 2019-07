Königshofen.Kinder sollen gesund groß werden, zu starken Persönlichkeiten heranwachsen und die Herausforderungen des Lebens meistern können. Dafür engagiert sich die AOK Heilbronn-Franken zusammen mit dem Lions Club Tauberbischofsheim, indem sie unter anderem den Schülern der Turmbergschule in Königshofen die Teilnahme am Unterrichtsprogramm „Klasse 2000“ ermöglichen.

Von Klasse eins bis vier lernen die Kinder mit „Klasse 2000“ das „1 x 1 des gesunden Lebens“. Dazu gehören gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung genauso wie gewaltfreie Konfliktlösung, kritisches Denken und Nein-Sagen zu Alkohol und Zigaretten.

Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder sind die Stunden der „Klasse 2000“-Gesundheitsförderer, die zwei- bis dreimal pro Schuljahr neue Themen in den Unterricht einführen, zwölf weitere Stunden halten die Lehrkräfte.

„Die Gesundheit unserer Kinder ist uns ein großes Anliegen. ,Klasse 2000’ bringt ihnen wichtige Themen spielerisch und mit viel Spaß näher – und das in einem Alter, in dem viele Weichen für das spätere Leben gestellt werden“, berichtet Schulleiterin Ott, die sich sehr über die Unterstützung freut.

Der Lions Club ist von dem Programm und seiner Wirkung überzeugt: „Je früher gesundheitsfördernde Verhaltensweisen erlernt werden, desto selbstverständlicher werden sie in den Alltag eingebaut und verhindern spätere Gesundheitsprobleme“. Mit „Klasse 2000“ steht ein erprobtes und erfolgreiches Programm zur Verfügung, das einen wirksamen Beitrag zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention leistet. Dass „Klasse 2000“ wirkt, belegt eine wissenschaftliche Studie: Auch noch am Ende der siebten Klasse kommen Rauchen und Rauschtrinken bei ihnen deutlich seltener vor als bei Jugendlichen, die nicht am Programm teilgenommen haben.

Im September 2018 wurde „Klasse 2000“ für „herausragende Leistungen im deutschen Gesundheitswesen“ zum Problem des Metabolischen Syndroms mit dem Gesundheitspreis der Stiftung R“Rufzeichen Gesundheit“ ausgezeichnet. Die Jury begründete den Preis mit dem guten Konzept, der großen Verbreitung und der wissenschaftlich belegten Wirksamkeit des Programms.

Seit 1991 hat „Klasse 2000“ über 1,6 Millionen Kinder erreicht – mehr als jedes andere Präventionsprogramm in der Grundschule. Träger von „Klasse 2000“ ist ein gemeinnütziger Verein. Das Programm wird durch Spenden und Fördergelder in Form von Patenschaften für einzelne Klassen finanziert. Wichtigster Partner sind die Lions Clubs in Deutschland, die das Programm langfristig durch Patenschaften und die Suche nach weiteren Unterstützern fördern.

Seit einigen Jahren unterstützt auch die AOK Heilbronn-Franken das Programm „Klasse 2000“. „Wer frühzeitig lernt, wie man seinen Alltag gesund gestalten kann, lebt gesünder. Für uns als Gesundheitskasse ist daher dieses Engagement gemeinsam mit den Lions Clubs ein gelungenes Projekt“, erklärt Klaus Burger, Leiter des AOK Kundencenters in Tauberbischofsheim.

Neben der Turmbergschule in unterstützt der Lions Club aus der Kreisstadt Tauberbischofsheim zusammen mit der AOK Klassen an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Tauberbischofsheim und der Welzbach-Grundschule in Wenkheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019