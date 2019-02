Kinder unterstützen Aktion

Königshofen.Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef in Königshofen beteiligten sich an der Aktion Hoffnung. Sie ist eine Initiative des Kindermissionswerkes. Mit dieser Aktion wird dieses Jahr das „Yancana Huasy“ in Lima, Peru, unterstützt. Dort werden Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung betreut und gefördert. Zugunsten dieser Aktion brachten die Kinder Kleiderspenden in die Einrichtung. Unter Mithilfe der Erzieherinnen packten sie die Kleider in große Pakete und brachten sie zur Post. Die Kleidung wird nun in verschiedenen Secondhandläden verkauft. Der Erlös geht an das „Yanca Huasy“. Die Kindergartengruppen erreichten nun eine Dankesurkunde der Aktion Hoffnung. Bild: Kindergarten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019