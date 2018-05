Kinder von Übungen begeistert

Lauda-Königshofen.Fast 22 000 Mädchen und Jungen aus insgesamt 471 Grundschulen in ganz Baden-Württemberg nahmen vor kurzem am zweiten Grundschulaktionstag der Handballverbände Württemberg, Baden und Südbaden teil. Was 2009 als "Tag des Mädchenhandballs in der Schule" begonnen hatte, brachte 2010, jetzt für Jungen und Mädchen, 18 000 Kinder aus rund 400 Schulen auf die Beine. Mit der diesjährigen Veranstaltung

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2141 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011