Kinomobil kommt heute nach Lauda

Anzeige

Lauda-königshofen.Das Kinomobil kommt am heutigen Donnerstag wieder nach Lauda-Königshofen. Ab 14.30 Uhr erleben Filmfans im Caritassaal (Schillerstraße 14 a, Lauda) eine Auswahl spannender Filme. Diese Filme werden gezeigt: Paddington 2 (14.30 Uhr). Zum 100. Geburtstag seiner Tante Lucy braucht Paddington ein ganz besonderes Geschenk. Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch über London. Um es kaufen zu können, muss er jedoch in verschiedenen Nebenjobs Geld verdienen. Keine Frage, dass dabei dank seiner leicht tollpatschigen Art das Chaos vorprogrammiert ist. Amelie rennt (17 Uhr): Amelie hat Asthma und eine große Wut im Bauch. Ihre Eltern verfrachten sie nach einem Asthmaanfall in eine Klinik nach Südtirol. Anstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus und macht sich auf eigene Faust auf den Weg in die Berge. Aus dem Nichts (20 Uhr) Ausgangspunkt des neuen Films von Fatih Akin ist der NSU-Anschlag in der Kölner Keupstraße. Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben. Ihr Mann und ihr Sohn sterben bei einem Bombenanschlag. Diane Kruger erhielt für ihre Rolle die Goldene Palme der Filmfestspiele Cannes 2017.