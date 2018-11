Kirche wurde zu einem Schmuckstück

Abgeschlossen ist die Kirchensanierung in Unterbalbach. Am heutigen Samstag wird das Gotteshaus offiziell wieder übergeben.

Unterbalbach. In vollkommen neuem Glanz erstrahlt die Kirche in Unterbalbach nach einer Komplettsanierung. Am heutigen Samstag wird die katholische Pfarrkirche St. Markus in Unterbalbach nach grundlegender Sanierung innen und außen sowie teilweiser

...