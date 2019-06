Kirchengemeinderat ist wieder komplett

Lauda.In der evangelischen Friedenskirche Lauda wurden am Pfingstsonntag die neuen Kirchengemeinderätinnen Iris Weiß und Kerstin Bickel in ihr Amt eingeführt.

„Mit der Wahl der neu hinzu gewählten Kirchengemeinderäte Bianca Maxl und Hans Müller ist der Anfang in unserem Leitungskreis gemacht“, so die Aussage von Pfarrer Gerald Winkler im Gemeindebrief vom Frühjahr/Sommer diesen Jahres.

„Wir halten bei der ´Ballonfahrt‘ über unsere Gemeinde gezielt Ausschau nach weiteren Kandidaten und sind mittlerweile hoffnungsvoll“, so seine ergänzenden Worte, als bereits im Februar 2019 F. Maxl und H. Müller in ihr Amt eingeführt wurden.

Inzwischen hat sich die weitere Ausschau wahrlich gelohnt: Iris Weiß und Kerstin Bickel bekundeten ihre Bereitschaft, im Kirchengemeinderat mitzuarbeiten.

Am Pfingstsonntag war es dann soweit und die beiden Frauen, alle zwei wohnhaft in Lauda, wurden feierlich im Abendmahlsgottesdienst in der Friedenskirche in ihr neues Amt eingeführt und von Pfarrer Winkler unter Glockengeläut eingesegnet.

Alle vier neuen Kirchengemeinderäte wurden im Anschluss an die Segnung mit einer Bibel bedacht.

Gemeinsame Abendmahlsfeier

Die gemeinsame Abendmahlsfeier, die Fürbitten und das Vaterunser unterstrichen die Bedeutung des Pfingstfestes in diesem Jahr in besonderer Weise, zumal wieder zwei Ehrenamtliche für den Dienst in der Gemeinde gewonnen werden konnten.

Bei herrlichem Sonnenschein bot sich den Kirchenbesuchern beim anschließenden Stehempfang im Pfarrgarten die Gelegenheit, sich rege auszutauschen und die neuen Kirchengemeinderätinnen kennenzulernen. Sowohl Organist Wolfgang Bamberger als auch die Jugendband „Lichtblick“ von der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus gestalteten den feierlichen Pfingstgottesdienst in beeindruckender Weise musikalisch mit. wobey

