KjG gründet neue Gruppe für Jungs

Lauda.Die KjG Lauda gründet eine neue Gruppe für Jungs zwischen sechs und 13 Jahren. Die wöchentlichen Gruppenstunden beginnen am Mittwoch, 19. September, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm, das auch noch Ferienfreizeiten, Lagerfeuer und Zeltlager sowie Aktionen wie Schlauchbootfahren, Ausflüge und Spiele aller Art beinhaltet. Treffpunkt zu den Gruppenstunden ist jeweils am KjG-Vereinshaus in der Baumeichengasse in Lauda. Interessenten können sich bereits auf der website www.kjg-lauda.de informieren bzw. sich auch unter der E-Mail kjg-lauda@web.de melden. Gruppenleiter sind Christian Kemmer, Zeno Schillinger und Nicolai Haag.