Klares Votum für Weg in die letzte Instanz

In Sachen Aufbereitungsanlage fährt die Gerlachsheimer Bürgerinitiative weiterhin zweigleisig. Im Rahmen einer Bürgerversammlung am Sonntag votierten die Einwohner mit überwältigender Mehrheit dafür, beim VGH in Mannheim Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen, um vor das Leipziger Bundesverwaltungsgericht zu ziehen. Darüber hinaus setzen die Verantwortlichen unter anderem auch große Hoffnung in den Petitionsausschuss des Landtags.

© DPA