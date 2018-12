Klassentreffen in der Messestadt

Königshofen.Anlässlich des 80. Geburtstages traf sich der Jahrgang 1937/38 in Königshofen. Nach dem Gräberbesuch auf dem Friedhof traf man sich zum Kaffee beim „Gänschwirt“. Im Anschluss besuchte man gemeinsam den Gottesdienst in der Mauritiuskirche. Bei gutem Essen und guter Unterhaltung saß man dann noch einige Stunden. Am Sonntag klang nach dem Mittagessen die gelungene Wiedersehensfeier, die von Loni Brander und Anton Göbel organisiert wurde, langsam aus. Bild: Monika Merz

