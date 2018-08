Klassentreffen in Goslar

Lauda-Königshofen.Die ehemalige Realschul-Abschlussklasse 10a von 1990 nahm die 20-jährige Schulentlassung zum Anlass, eine Fahrt nach Goslar im Harz anzutreten, wo man bereits in der 7. Klasse 1987 verweilte. Nachdem das Quartier in der Jugendherberge von damals bezogen wurde, unternahm man einen Spaziergang durch die Altstadt der vom Bergbau geprägten Kreisstadt. In einem Café tauschte man Erinnerungen aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.06.2010