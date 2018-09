Klassische Stücke und bekannte Kompositionen begeisterten

Sachsenflur.Ein besonders schöner Nachmittag fand im Rahmen eines Chor-Cafes in der Gartenoase des Vorsitzenden des Sachsenflurer Sängerbundes, Helmut Gundacker, statt. Er war in allen Facetten gut vorbereitet und durchdacht. Das hörte man gleichalls in den Worten des Vorsitzenden, dessen Freude über das gelungene Fest nicht zu übersehen war.

In der Nebengasse 2, gegenüber der „Alten Wagnerei“, waren viele Stimmen der beiden Chöre des Gesangvereins Sachsenflur und der beiden Kirchenchöre des evangelischen Kirchenchors Oberschüpf und des katholischen Kirchenchors Unterschüpf unter der bewährten Leitung von Kurt Meyer zu hören.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Helmut Gundacker ging es weiter mit dem Lied: „Die Erde ist schön“. Kaffee, Kuchen und Leckeres vom Grill von freiwilligen Helfern des Sachsenflurer Sängerbundes bewirtet, war willkommen, bevor der Chor in sein großes Lied-Programm einstieg, mit klassischen Stücken und Kompositionen, darunter „Die Rose“ oder auch das unter die Haut gehende „Du bist so weit weit weg von mir“.

Das Chor-Cafe war gut besucht von Freunden aus der näheren Umgebung. wahe

