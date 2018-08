Kleine Lebensretter aus dem Weltall

Kleinsatelliten können Leben retten. Oliver Ruf aus Oberbalbach ist der Projektleiter von „Space Factory 4.0“: Satellitenbau auf einer Plattform im Orbit.

Würzburg/Oberbalbach. Der kleine Satellit auf der Versuchsanordnung dreht sich ganz langsam in Position. Die Bewegungen sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Dagegen rotieren die Dynamik-Simulatoren, auf denen die Würfel justiert sind, um ihre eigene Achse. Projektleiter Oliver Ruf verfolgt die Koordinaten, die auf ein zehntausendstel Grad genau eingestellt werden können. Die beiden Anlagen in der Testhalle des unabhängigen Forschungsinstituts Zentrums für Telematik (ZfT) dienen der Erforschung präziser Bewegungen von Satelliten. Hier wird unter Idealbedingungen Grundlagenforschung betrieben. „Wir simulieren, dass sich mehrere kleine Satelliten im Orbit auf einen exakt gleichen Punkt auf der Erde ausrichten.“ Um die optische Kommunikation über die Kamera im Satelliten zu ermöglich, muss der Empfänger auf der Erde deshalb punktgenau getroffen werden. „Die Software der Satelliten ist quasi ihr Gehirn, und das steuern wir von der Erde aus“, sagt der Test-Ingenieur.

Am Nachbartisch koordiniert ein Kollege die Arbeit eines Greifroboters, der Platinen für den Satelliten bestückt. Denn in der „Space-Factory 4.0“ unter Rufs Leitung in Würzburg, bei der moderne Konzepte der Industrieproduktion in die Raumfahrt übertragen werden, gehen die Forscher von TU Darmstadt, TU München und dem ZfT unter fachlicher Koordination der deutschen Raumfahrtagentur DLR noch einen Schritt weiter. Bei dem Verbundprojekt beschäftigt man sich mit der Grundlagenentwicklung robotischer Montage von hochmodularen Satelliten auf einer unbemannten Plattform im Orbit. Für Ruf und seine Kollegen ist klar: Die Frage sei nicht ob, sondern wann dies möglich werde.

Die Würzburger testen die Ausrichtung ihre „Cube-Sats“, wie sie die Kleinsatelliten mit einer Kantenlänge von gerade mal zehn Zentimetern nennen, bevor die in den Orbit geschickt werden. Oliver Ruf kalibriert die Sensorik der Satelliten an den beiden Drehtischen, an denen die Positionen im Weltraum nachgestellt werden. Strahlung, Vakuum und enorme Temperaturschwankungen müssen bedacht sein. Ziel ist, dass sich die Würfel auf ein gemeinsames Ausgangsobjekt fokussieren und so 3D-Bilder zur Erde senden.

„Einfach faszinierend“

„Raumfahrt ist einfach faszinierend. Man hat die Chance, an der Grenze des Möglichen Neues entwickeln.“ Ruf pendelt im Gebäude zwischen Testanlage im Keller und Computer im Büro im vierten Stock. Robotik und Raumfahrt haben den 29-Jährigen schon immer begeistert. Da lag es für ihn nahe, nach dem Abitur 2008 am ITG in Bad Mergentheim den neu eingerichteten Studiengang „Luft- und Raumfahrt-Informatik“ an der Universität Würzburg einzuschlagen. Denn ihn interessierte weniger die technische Seite, als vielmehr der Informatik-Bereich. In der Domstadt ließ sich dies hervorragend kombinieren. Zumal es den „Space-Master“ dort schon gab, ein internationaler und interdisziplinärer Abschluss.

Zuvor führte ihn das Studium nach Helsinki, wo man sich auf Raumfahrt-Robotik spezialisiert hat. Fast zwei Jahre verbrachte er am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA, wo er Alexander Gerst kennengelernt und auch seine Masterarbeit über die Entsorgung von Weltraumschrott geschrieben hat.

Doch bevor die Würfel mit den glänzenden Sonnenkollektoren in der Erdatmosphäre nach getaner Arbeit verglühen, sollen sie über mehrere Jahre hinweg ihren Dienst tun und im besten Fall Leben retten. Erdbeobachtung und Kommunikation ist deren Hauptaufgabe. „Schwärme von Kleinsatelliten können etwa bei einem Vulkanausbruch wichtige Informationen liefern“, so Ruf. Diese dreidimensionalen Bilder helfen den Forschern, beispielsweise Lavaströme oder Aschewolken besser im Auge zu behalten und Regionen im Ernstfall gezielter evakuieren zu können. Und sie können in schwer zugängliche Bereiche der Erde vorstoßen – nicht nur in zerklüftete Gebirge, sondern auch ein Einsatz über Bohrinseln tief in den Ozeanen sei denkbar.

Hohe zeitliche Auflösung

Auch das Monitoring von Schiffen ist eine weitere Anwendungsvariante. „Zehn kleine Satelliten bieten zudem eine höhere zeitliche Auflösung als ein einzelner größerer, der 90 Minuten für die Umrundung der Erde braucht.“ Ruf sieht die Winzlinge daher als Ergänzung zu den Objekten, die bereits in der Erdumlaufbahn zu finden und teilweise nachts als sich bewegende Leuchtpunkte zu sehen sind.

Die Größe spielt für die Würzburger Forscher daher eine wichtige Rolle. „Für einige Würfel ist in jeder Rakete Platz“, erklärt Ruf. Dabei geht es auch um die Finanzierung, wenn die Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Jedes Kilogramm Fracht koste rund 80 000 Euro. „Je kleiner und leichter, desto günstiger.“

Ist das Objekt auf rund 400 Kilometer Höhe im Orbit ausgeworfen, werden die GPS-Sensoren von der Erde aus erfasst und koordiniert. Erst dann wird sich zeigen, ob die Simulation in der Domstadt erfolgreich war. „Einen kompletten System-Test können wir nicht liefern, das geht nur unter Weltraumbedingungen.“ 2019 sollen drei der Würzburger Kleinsatelliten als Projekt TOM 1-3 (Telematics Earth Observation Mission) ins All starten, zur Observierung von Vulkanen. Einer der Satelliten wird einen neuartigen optischen Downlink besitzen, um Daten zusätzlich zu radiobasierter Kommunikation zu Boden schicken zu können. Und er hat noch ein Projekt: Die Verteilung von Quantenschlüsseln per Satellit zur abhörsicheren Datenübertragung auf der Erde ist ein weiteres Feld, in das Oliver Ruf eingebunden ist.

Hightech-Projekt

Der Informatiker ist Teil eines wissenschaftlichen Hightech-Projekts, das durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Unterstützung gibt es auch von mehreren Unternehmen aus der Raumfahrtindustrie.

Doch nicht nur beruflich bedient „Space-Master“ Oliver Ruf die „Turntables“, wie die Simulatoren der Testanordnung heißen, sondern auch privat hat er schon häufiger als DJ aufgelegt. Davor war er als Trompeter und Keyboarder bei den Balbachtaler Musikanten aktiv.

Möchte er selbst als Astronaut ins Weltall fliegen? Oliver Ruf reizt das nicht wirklich. „Wenn mir jemand einen Flug anbietet, sage ich nicht nein.“ Aber die jahrelange Routine als Vorbereitung, weil jeder Handgriff sitzen muss, schreckt ihn eher ab. „Ich brauche die Abwechslung und suche nach technischer Entwicklung. Und das habe ich beim Zentrum für Telematik auf alle Fälle.“

