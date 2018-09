Knifflige und lustige Aufgaben standen an

Eine erfolgreiche Premiere erlebte die Königshöfer Messe-Meisterschaft am Samstagnachmittag. Dabei stand vor allem der Spaß im Vordergrund.

Königshofen. Eine Premiere gab es auf der Königshöfer Messe am Samstagmittag mit der ersten Königshöfer Messe-Meisterschaft. Dabei hatten die fünf teilnehmenden Zweierteams an insgesamt zehn über das Messgelände verteilten Stationen verschiedenartigste Aufgaben zu erfüllen.

Kreiert hatte die zehn sowohl lustigen und kuriosen als auch spannenden Aufgaben Marktmeister Marco Uhlich, der gemeinsam mit Marktbeschicker Werner Baumeister, Pressesprecher des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller (BLV), sowie Mitorganisator Mike Faulhaber von der Stadt Lauda-Königshofen die Regie bei dem Wettbewerb führte.

Schaumkuss-Schießen

An den Start gingen bei dieser Premiere jeweils ein Team der Freien-Bürgerliste-Fraktion (Reinhard Vollmer, Dr. Armin Hofmann), der Gruppe Historisches & Kulturelles Königshofen (Bernhard Geisler, Brigitte Simonson), des Personalrats der Stadt Lauda-Königshofen (Annette Döpfner, Markus Hellinger), des SV Königshofen (Klaus Müller, Hubert Geisler) und der Vereinsgemeinschaft Parkplätze Königshöfer Messe GbR (Marius Raupach, Marco Stocker).

„Schaumkuss-Schießen“ lautete das Thema an der ersten Station bei Marie Luise Wenderoth, Marktstandbetreiberin und Inhaberin des familiengeführten Süßwarenherstellers „Stüß und Wenderoth“. Dabei hatten die Teilnehmer die Aufgabe, durch Ballwurf ausgelöst auf sie zufliegende Schaumküsse mit den Händen oder mit dem Mund zu fangen.

An der zweiten Station in der Festhalle von Festwirt Hans Peter Küffner galt es, möglichst geschickt einen Maßkrug zu schieben.

Nach Möglichkeit exakt 100 Gramm gebrannte Mandeln in eine Tüte abzufüllen, stand als Aufgabe der nächste Etappe auf dem Programm, die am Süßwarenstand von Monika Weberndörfer, Inhaberin eines Standes mit gebrannten Mandeln und etwa einem Dutzend ähnlicher Produkte sowie weiterer Süßwaren, zu erledigen war.

Eierlauf mit Tücken

Einen Eierlauf mit äußerst raffinierten Tücken, Handicaps und Hürden hatten die Teilnehmer im Laufgeschäft „Brasil“ von Felix Schürmann zu absolvieren.

Teamgeist und enorme Geschicklichkeit waren insbesondere auch im „Break Dance“ bei Fahrgeschäftsinhaberin Karolin Zehle gefordert. Dort hatten die Zweiergruppen den schier verrückt erscheinenden Auftrag, bei förmlich schwindelerregend wirbelnder und rasanter Fahrt möglichst ordentlich und vollständig per Stift ein sogenanntes Zahlenbild nachzuzeichnen.

Zielgenauigkeit und Treffsicherheit standen im Vordergrund eines „Pyramidenschießens“ per Luftdruckgewehr am Schießstand von Kerstin Keller.

Ebenfalls viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Spielderby an dem Stand „Anpfiff – die Fußball-Show“ von Diana und Matthias Göhring. „Wer schafft es, bei genau fünf Versuchen 170 Punkte beim Angeln von gelben Schwimmentchen zu erreichen?“ So lautete die Herausforderung am Stand der Familie Buch. Wohl gemerkt, es ging dabei nicht etwa darum, sich als Mindestanzahl oder möglichst mehr, sondern exakt 170 Punkte zu erangeln.

Sechs Fragen

Sechs Fragen galt es, an der vorletzten Station zu beantworten, wie etwa das Auslieferungsjahr des Fahrgeschäftes „Break Dance“ (Antwort: 1985) oder die Menge an erforderlichen 100-Gramm-Tüten Mandeln, um dasselbe Gewicht wie ein leerer Biermaßkrug zu erzielen (13 Tüten). Die Antworten auf diese beiden und vier weitere Fragen hatte zuvor Mike Faulhaber Stück für Stück an einzelnen Stationen in Erläuterungen oder in kleinen Geschichten verpackt einfließen lassen.

Neben entsprechend geforderter vorangegangener Aufmerksamkeit der Teilnehmer hatte die Bewältigung dieser Aufgabe gleichfalls seine besonderen Tücken, nämlich indem die Fragen von jedem Team während einer Fahrt in der Klein-Achterbahn „Wilde Maus“ schriftlich zu beantworten waren.

Zwar ohne Erledigung einhergehender Aufgaben, jedoch mit notwendigem Mut neben Schwindelfreiheit hatten die Teams Gelegenheit, bei Mitfahrt in der Großschaukel „Artistico“ bei dieser zehnten und letzten Station abschließende Punkte einzufahren. Nebenbei erfuhren die Teilnehmer an den Stationen Informatives, Interessantes und Hintergründiges über die jeweiligen Stände, Betriebe oder Fahrgeschäfte.

Sieger gekürt

Nach dem Absolvieren der zehn Stationen und Aufgaben ging als punktbestes Team sowie damit als Gewinner der 1. Königshöfer Messe-Meisterschaft das Duo der Vereinsgemeinschaft „Parkplätze Königshöfer Messe“ mit Marius Raupach und Marco Stocker hervor. Das Team erhielt neben einem kleinen Preis einen Wanderpokal. Zweiter wurde das Duo der Stadt Lauda-Königshofen, gefolgt von dem Team der Freien-Bürgerliste-Fraktion.

Bei allem Einsatz und zuweilen Ehrgeiz, viele Punkte zu sammeln sowie Ruhm und Ehre zu erlangen, stand bei den Teilnehmer der Spaß sichtbar im Vordergrund.

„Mit der Königshöfer Messe-Meisterschaft wollen wir die Tradition wieder aufleben lassen, während der Messe einen Wettbewerb durchzuführen, wie es früher ähnlich am messefreien Mittwoch mit einem Fußballturnier gegeben war“, erklärte Marktmeister Marco Uhlich nach der durchaus gelungenen und erfolgreichen Premiere.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018