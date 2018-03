Kommunalwahl fest im Blick

Anzeige

Lauda-Königshofen.Einstimmig wurde der amtierende Stadtverbandsvorsitzende der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen, Marco Hess, am Wochenende bei der Jahreshauptversammlung in Lauda wiedergewählt. Vorausgegangen war dabei eine sehr harmonische Jahreshauptversammlung, bei der es vor allem auch um die Themen und Aktionen in den kommenden Monaten sowie die Kommunalwahl im nächsten Jahr ging.

Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess hieß neben zahlreichen Ehrengästen aus den Reihen der JU auch Bürgermeister Thomas Maertens sowie den CDU-Ortsvorsitzenden Klaus Vierneisel willkommen.

In seinem Rechenschaftsbericht zog Hess ein Resümee für das vergangene Geschäftsjahr seit Oktober 2016. Neben dem Jubiläum „Zehn Jahre JU-Stadtverband“ mit Steffen Bilger MdB (wir berichteten) ging der Vorsitzende dabei auch auf die Teilnahme am Adventszauber in Gerlachsheim oder auch die fortgesetzte Wirtschaftsreihe bei der Polizei, der Sparkasse sowie Hofmann-Menü ein. Daneben fand 2017 wieder der 2014 als jährliche Reihe begonnene „Zukunftsdialog“ mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, statt. Ein Highlight sei auch die Bildungsreise nach Sachsen im vergangenen November gewesen.