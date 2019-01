Kommunalwahl prägt das Jahr 2019

Unterbalbach.Zum Jahresauftakt trafen sich die Mitglieder der CDU-Fraktion diesmal zu einem Stadtteilbesuch in Unterbalbach. Ortsvorsteher Andreas Buchmann, der 2019 zu mehreren Feierlichkeiten anlässlich der 800-Jahr-Feier einlädt, begrüßte die Fraktionsmitglieder. Er freue sich, dass sich die CDU in den vergangenen zwei Jahren sehr aktiv für die Umsetzung der St.-Markus-Straße sowie die stetige Erweiterung des Baugebiets Mühlbach-Heißgrat eingesetzt habe.

Fraktionsvorsitzender Marco Hess gab eingangs einen Rückblick auf die Aktivitäten und Sitzungen der Fraktion im vergangenen Jahr und blickte auf die politische Agenda für das Jahr 2019. Das Jahr sei sicherlich geprägt von der Kommunalwahl Ende Mai, so Hess, der damit auch darauf einging, dass neue Gesichter ins Gremium kommen werden. Wichtig sei, betonte der Fraktionschef, dass man wieder bei der Listenaufstellung einen guten Mix zwischen jungen und altbewährten Kräften hinbekomme. Daneben freute sich Hess mit Buchmann, dass in Unterbalbach die langersehnte St.-Markus-Straße dank unnachgiebigen Bemühungen seiner Fraktion nun in der Sanierungsphase sei. Neben Unterbalbach wurden auch die Baugebiete in Marbach, Oberbalbach, Sachsenflur, Lauda oder Messelhausen betont, „die alle dazu beitragen, dass auch künftig die positive Entwicklung der einzelnen Stadtteile vorangehen kann.“

Stadtrat Hartmut Schäffner hob hervor, dass es wichtig sei, für junge Familien gute Bauplätze zu schaffen. Dorothee Walter, Stadträtin aus Messelhausen, ergänzte, dass dies auch ein wichtiger Aspekt sei, um die zahlreichen Kindergarteneinrichtungen in der Fläche auch langfristig zu halten.

Hess ergänzte noch, dass es das Bestreben der Fraktion ist, bei den künftigen Festsetzungen des Bauplatzpreises auch verstärkt die soziale Kompetente zu berücksichtigen und insbesondere in den kleineren Stadtteilen den Kinderbonus und die Bauplatzpreise vor dem Hintergrund der örtlichen Situation angemessen zu fixieren.

Ein wichtiges Thema war die Mobilfunkversorgung – nicht nur im Balbachtal, sondern der Gesamtstadt. Nach Initiativen vor Ort, war im vergangenen November auf Einladung der Jungen Union der zuständige Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, Steffen Bilger MdB, zu Gast im Stadtgebiet (wir berichteten). Bilger sicherte zu, sich auch in Berlin für den weiteren Ausbau im Taubertal stark zu machen.

Daneben gebe es erste Fortschritte, was den weiteren Ausbau durch die Mobilfunkbetreiber angeht, wie Hess mitteilte. Im Balbachtal wird nach Ankündigung der Telekom im Verlauf des ersten Halbjahres eine Verbesserung realisiert. Der Mast sei schon erbaut. Hier werden schon bald – insbesondere auch in Oberbalbach – Netzverbesserungen bemerkbar sein. Daneben haben in Messelhausen konkrete Maßnahmen begonnen. Es ist geplant, die bestehende Anlage in Grünsfeld (Zimmern) mit zu nutzen. Eine Realisierung ist für 2020 angekündigt. Auch für Beckstein wird aktuell von Vodafone LTE ausgebaut. Mit der Telekom stehe man auch für Beckstein in engem Kontakt, so der Fraktionsvorsitzende.

Stadt- und Kreisrat Klaus Vierneisel gab einen Abriss über die aktuellen Themen des Landkreises und die Maßnahmen des Kreises im Stadtgebiet. Positiv sei, dass nun beispielsweise auch die Straße zwischen Messelhausen und Zimmern realisiert werden soll.

Außerdem blickte man im Rahmen der Fraktionssitzung auf die Themen der anstehenden Gemeinderatssitzung. Die Fraktion stimmte hierbei die Positionen für die zahlreichen Punkte ab.

Zwei Anträge der Fraktion seien ebenfalls Gegenstand der Tagesordnung am Montag, so Hessabschließend. cdu

