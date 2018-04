Kommunionkinder waren dem Geheimnis Jesu auf der Spur

Anzeige

Lauda.Dem Geheimnis Jesu auf der Spur waren die Kommunionkinder aus Lauda auch in ihrem Festgottesdienst. Nach dem festlichen Einzug in die Stadtkirche unter der Begleitung der Musikkapelle Oberlauda und zahlreichen Ministranten feierten die Kinder gemeinsam mit Pfarrer Stefan Märkl die Eucharistie. Mit Gruppenstunden, Beicht- und Trainingstag und den Schatzsuchergottesdiensten hatten sich die Kinder auf ihr Fest vorbereitet. Mit dem Empfang der ersten heiligen Kommunion gehören sie jetzt zur großen Mahlgemeinschaft der Christen. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Händen von Organist Christian Abelein und der KjG-Band Lichtblick. Unser Bild zeigt die Kinder gemeinsam mit Pfarrer Stefan Märkl und Katharina Rüttling vom Erstkommunionteam. Bild: Foto Besserer