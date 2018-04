Konfirmation in Königshofen

Anzeige

Königshofen.Die Evangelische Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld feiert am 6. Mai, 10 Uhr, in der katholischen Kirche Königshofen Konfirmation. Der Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur und Orgelmusik umrahmen den Festgottesdienst. Es werden konfirmiert: aus Beckstein: Lukas Reisenwedel, Nico Eller aus Oberbalbach: Mika Noorlander aus Königshofen: Paula Burkhard aus Grünsfeld: Fabian Wagner, Maren Kern, Julian Barthel aus Kützbrunn: Stella Grullini aus Zimmern: Vanessa Metzger aus Oberwittighausen: Robin Elsäßer aus Unterwittighausen: Ralf Riemann, Maren Riemann. In Grünsfeld ist an dem Sonntag kein Gottesdienst.