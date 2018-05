Konzert mit dem Ensemble „Cantabossa“

Anzeige

Cantabossa ist ein Projekt von Christina Lösch, das sie seit 2010 in unterschiedlichen Besetzungen auf die Bühne bringt. Christina Lösch ist vor langer Zeit von der klassischen Gitarre zum Gesang gewechselt und hat unter anderem in diversen Jazz-Formationen und einer Bigband gesungen. Die Schönheit der brasilianischen Sprache und Musik hat sie in ihren Bann gezogen und letztendlich zur Gründung von Cantabossa geführt. Neu, noch in der Entwicklung befindlich, ist ein weiteres, völlig anderes Programm mit Solo-Gesang zum Thema „Heimat“, das wahrscheinlich im Frühjahr 2019 Premiere haben wird.

Eintrittskarten sind bei der Buchhandlung „Moritz und Lux“ in Lauda erhältlich. cha

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018