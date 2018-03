Kosten bei rund zwei Millionen Euro

Anzeige

Bis 2017 seien bereits 1700 Kilometer mit Maßnahmen aktiven oder passiven Lärmschutzes versehen worden, davon 780 Kilometer mit Schallschutzwänden und 58 000 Wohnungen mit Schallschutzfenstern. Nach Weilers Angaben würden die Finanzmittel für die jeweiligen Lärmschutzmaßnahmen nach einer Prioritätenliste eingesetzt, die sich an einem Quotienten orientierten, der die Höhe des Lärmschutzes berücksichtige.

Förderfähigkeit sei grundsätzlich nur dann gegeben, wenn Wohngebäude vor dem 1. April 1974 errichtet worden seien oder der Bebauungsplan, in dessen Geltungsbereich ein Wohngebäude errichtet wurde, vor diesem Stichtag Rechtsverbindlichkeit erlangt habe. Als zweites wesentliches Kriterium nannte die DB-Netze-Vertreterin bestimmte Lärm- und Schall-Immissionsgrenzwerte in verschiedenen Gebietskategorien differenziert nach Tag- und Nachtzeiten, die überschritten werden müssten.

Maßnahmen zur Lärmsanierung könnten entweder passiver Lärmschutz an einem Gebäude wie etwa der Einbau von Lärmschutzfenstern und Rollladenabdichtungen, eine Dämmung von Dächern sowie die Anschaffung von Schalldämmlüftern oder als aktive Maßnahme in Form einer Lärmschutzwand erfolgen. Wie Weiler hervorhob, sei auch eine Kombination verschiedener Maßnahmen möglich, falls zum Beispiel ein aktiver Lärmschutz nicht ausreichen würde.

Prioritätenliste

Für den Bahnabschnitt zwischen Sachsenflur und Gerlachsheim präsentierte Frank Reichart von der Firma Modus Consult aus Karlsruhe eine Prioritätenliste, die auf Basis einer rechnerisch ermittelten Lärmentwicklungsprognose erarbeitet wurde, sowie eine daraus entwickelte Karte des Gemeindegebietes mit sogenannten „Isophonenlinien“ (durch Versuchsreihen ermittelte Lautstärkekurven), mit denen besonders von Bahnlärm betroffene Gebiete aufgezeigt wurden.

Für das Stadtgebiet Lauda-Königshofen erörterte Reichart zwei Standorte, für die den Berechnungen nach in Verbindung mit einem einen angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Lärmschutzwand in Frage kommen könnte. Zum einen wäre dies in Lauda auf einer Länge von etwa 1100 Metern etwa im Bereich ab dem Bahnhof bis zum nördlichen Rand der Wohnbebauung möglich. Zweiter potenzieller Standort wäre in Gerlachsheim eine rund 400 Meter lange Lärmschutzwand im Gebiet der St.-Veit-Straße. Beide Wände sollten jeweils eine Höhe von drei Metern aufweisen und aus besonders absorbierendem Material bestehen. In bestimmten Bereichen wie etwa von Brücken oder den Bahnhöfen könnten durchsichtige Lärmschutzwände errichtet werden, die aus speziellen Kunststoffen bestünden.

Die voraussichtlichen Kosten prognostizierte der Gutachter auf geschätzte zwei Millionen Euro. Einhergehend würde Berechnungen nach die Anzahl von 258 auf 80 Wohneinheiten reduziert werden, die passive Maßnahmen zur Lärmschutz beanspruchen könnten. In Gerlachsheim könnte sich durch eine Lärmschutzwand die Zahl von 58 Betroffenen sogar auf zwei vermindern. Weiler wies darauf hin, dass aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Genehmigungsverfahren allerdings frühestens 2022 oder sogar erst später gegebenenfalls mit den Lärmschutzwänden zu rechnen sei.

Sowohl in Sachsenflur als auch in Königshofen seien in den betroffenen Bereichen zwar passive, jedoch aus Kosten-Nutzen-Verhältnis keine aktive Lärmschutzmaßnahmen möglich. Während eine Lärmschutzwand zu 100 Prozent vom Bund übernommen werde, seien hingegen passive Maßnahmen an einem Eigenheim lediglich mit 75 Prozent förderfähig. Sämtliche betroffenen Bürger würden Anschreiben von der DB mit Hinweis auf die Möglichkeit von Lärmschutzmaßnahmen erhalten. Nach Rücksendung der ebenfalls zusandten Fragebögen werde sich die Bahn mit den Interessenten hinsichtlich eines Beratungs- und Begutachtungstermins in Verbindung setzen.

Stellungnahme erwünscht

Die Stadt werde von der DB Netze AG um eine Stellungnahme gebeten, berichtete Maertens. Wie er den Resonanzen bei der Infoveranstaltung entnehme, würden die Angebote wie auch bereits zuvor im Gemeinderat im Großen und Ganzen bis auf punktuelle Bedenken positiv aufgenommen. „Was wir jedenfalls vermeiden wollen, ist als Stadt Finanzmittel in Lärmschutzmaßnahmen der Bahn zu investieren“, betonte der Bürgermeister. Zugleich verwies Maertens darauf, dass eine Bürgerbeteiligung insbesondere im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens erfolgen werde.

