Kostproben aus allen Trainingsbereichen

Unter dem Motto „Zu Besuch in fernen Ländern“ präsentierte am Samstagnachmittag der TV Königshofen seine Jahres-Leistungsschau.

Königshofen. Bei der Jahresleistungsschau, die traditionell zugleich mit der Adventsfeier des Vereins einherging, standen wieder die Kinder- und Jugendgruppen im Mittelpunkt. „Fast 280 Kinder und Jugendliche treffen sich in unserem Verein jede Woche unter fachkundiger Anleitung der rund 50 Übungsleiter und Helfer“, berichtete in der erneut fast komplett gefüllten Tauber-Franken-Halle zu Beginn die TV-Vorsitzende Waltraud Grünewald den sehr vielzähligen Besuchern sowie Ehrengästen, unter anderem Bürgermeisterstellvertreter Herbert Bieber, Vertreter des Stadtrats, Matthias Götzelmann, Vorsitzender der Sportjugend und des Sportkreises Tauberbischofsheim, Pfarrerin Laura Breuninger und Pfarrer Ralph Walterspacher, Turmberg-Schulleiterin Katharina Ott sowie den TV-Ehrenvorsitzenden Willi Ott und Ehrenmitglieder.

In dem etwa zweieinhalbstündigen Programm, das von Oberturnwartin Gerlinde Hönig moderiert wurde, gaben die vielen Kinder und Jugendlichen einen bunten Einblick sowie Kostproben querbeet der Trainingsarbeit in den Sportgruppen wie etwa beim Geräte- und Bodenturnen, bei Gymnastik, Haltungs- und Körperschulungen sowie in der Leichtathletik des TV Königshofen. „Ein Leben lang in Schwung“, nannte Grünewald einen wesentlichen und für alle Altersgruppen zutreffenden Leitspruch. Ziel der Trainingsstunden sei es, durch fachkundige Anleitung Motivation und Spaß an der Bewegung zu vermitteln sowie die Einbindung und Integration aller Kinder und Jugendlichen nebst der Teamfähigkeit zu fördern.

„Solidarität, Teamgeist, Respekt, Toleranz und Fairplay können junge Menschen nicht aus Büchern, sondern nur durch praktische Erfahrungen lernen“, betonte die TV-Vorsitzende, die alle Übungsleiter und Helfer für deren ehrenamtliches Engagement würdigte. „Sie leisten durch ihr wöchentliches Training einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und das Sozialwohl, indem sie ihre Freizeit für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellen“, hob Grünewald zudem hervor.

Den Auftakt bildete die männliche Geräteturngruppe mit Sportaktiven im Alter von fünf bis 17 Jahren zum einen beim Bodenturnen und zum zweiten mit besonders spektakulären Darbietungen an einem sechs Meter hohen Ringgestell.

„Highland Games“ präsentierten die Kinder und Jugendlichen der Leichtathletikabteilung, gefolgt von „Wilden Tieren in Afrika“ der jungen Mädchen ab der vierten Klasse sowie von „Pinguinen“ der Jungen Kiga und „Irland-Schäfchen“ der Mädchen-Kiga. Unter dem Zeichen „Bayern“ standen Vorführungen beim Geräte- und Reckturnen der weiblichen Jugend.

In den Orient entführte die Aufbaugruppe Mädchen die zahlreichen Zuschauer und Gäste, bevor die Reise in ferne Länder mit einer Safari durch Afrika weiterging, dargeboten von einem Ensemble der Eltern-Kind-Turngruppe. „Willkommen am Zuckerhut und im Dschungel Brasiliens“ lautete das Thema der Erst- bis Drittklassen-Mädchen.

Russland stand im Fokus der Geräteturn-Mädchen-Sparte, gefolgt von „Eishockey-Cracks aus Kanada“ mit sportlichen Auftritten des Buben-Turn-Kreises sowie zum Abschluss des Programms einer Reise nach Amerika und Afrika mit der „SGW-TGW-Gruppe“

Zwischen einzelnen Vorführungen wurden zahlreiche Kinder und Jugendliche von Grünewald für besondere Erfolge im ablaufenden Jahr 2018 geehrt. Ergänzend wies die Vorsitzende auf die nächste Sportabzeichen-Ehrung des TV Königshofen hin, die Mitte Januar durchgeführt wird.

Zum Ausklang der Leistungsschau und Adventsfeier verteilte der Nikolaus alias Paul Schweser an die Teilnehmer ein Säckchen mit kleinen Geschenken. Musikalisch umrahmt wurde der Nikolausbesuch von Anna Sazinger an der Klarinette sowie dem gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtslieder. Darüber hinaus trugen einige Kinder Advents- und Weihnachtsgedichte vor.

Begleitend zu der Jahres-Leistungsschau präsentierten den Nachmittag über die TV-Turnerjugend und deren Vorstand abermals einen Büchertisch sowie ein Glücksradspiel, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gab. Auch in diesem Jahr kommen die Erlöse wieder einem wohltätigen Zweck zu Gute. Die Sportabzeichen-Ehrung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen findet am Sonntag, 13. Januar, um 17.30 Uhr in der TV-Turnhalle statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018