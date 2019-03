Kraft und Segen für den Alltag

Ein stimmungsvolles Konzert bestritt der Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor der Realschule St. Bernhard aus Bad Mergentheim in Gerlachsheim.

Gerlachsheim. Kerzeninseln in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gerlachsheim verbreiteten eine wohltuende Stimmung. Der Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor der Realschule St. Bernhard aus Bad Mergentheim durchschritt langsam den Kirchenraum mit dem Eingangslied „Du bist gesegnet, ein Segen bist du“ und erhellte mit Kerzen in Händen schließlich den Altarraum. Schon zu diesem Zeitpunkt spürten die Besucher das erste Mal Gänsehaut und sie öffneten die Herzen, für das, was der Abend noch bringen sollte.

Die Abendveranstaltungen der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) des Caritasverbands im Tauberkreis wenden sich an Paare, Singles und Familien und haben bereits eine langjährige Tradition. Sie sollen inspirieren und wohltuende Impulse setzen, um zu einer neuen Lebendigkeit und Tiefe in den Beziehungen zu finden.

„Der Arbeit ein Gesicht geben“

Iris Kaspar, Stellenleiterin der EFL, hieß alle Besucher willkommen und sie machte dabei deutlich, wie wichtig es ihr und ihrem Team sei, dass sie immer wieder in die Gemeinden gingen, um ihrer Arbeit „ein Gesicht zu geben“. Kaspar ermutigte, immer wieder Schritte aufeinander zuzugehen, aus Enttäuschungen aufzubrechen und neue Erfahrungen zuzulassen. Beispielhaft präsentierte sie die Geschichte vom Rosenstock, der dornig und blütenlos war, aber mit viel Mühe, Pflege und auch mit einigen Schrammen wieder zum Erblühen gebracht wurde. Oder die Impulse über „echte Freundschaft“ und „Sehhilfen“, die einen neuen, erfrischenden Blick ermöglichten.

Heiteres und Tiefsinniges im Wechsel, getragen von der stimmungsvollen Atmosphäre in der Kirche und dem hervorragenden Chor unter der Leitung von Wolfgang Weiß berührte die Besucher.

Erstaunt und ergriffen zugleich war man von Trompeten- und Klarinettensoli, die den Liedtexten einen besonderen Ausdruck verliehen. Einfühlsam wurden anregende, nachdenkliche und besinnliche Texte von den Mitarbeitern des EFL-Teams, Iris Kaspar, Renate Kaufmann, Ursel Dederer und Bernd Stanjek, vorgetragen.

Einen persönlichen Segen mit einer stärkenden Zusage zu bekommen, ist etwas ganz besonderes. Dieses Angebot von Pfarrer Walterspacher und Schwester Mara nahmen viele Paare, Einzelne und Familien wahr.

Afrikanische Klänge

Mit afrikanischen Klängen und Djemberhythmen wurden die Gäste in eine fröhliche Stimmung versetzt. Der zuvor vorgetragene Text motivierte dazu, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen, sich Fremdem zu öffnen und somit den eigenen Horizont zu weiten. Zum Ende des Abends sang der Chor noch einmal das Eingangslied und verlies dabei den Altarraum.

So wurde der Bogen wieder gespannt und rundete einen durchweg gelungenen Abend ab. Viele Gäste bestätigten das beim Verlassen der Kirche mit Worten wie „Vielen Dank für den wundervollen Abend, ihr habt mein Herz berührt!“ oder „War das schön! Danke sehr!“ car

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019