„Krisenmanagement“ funktioniert nicht

Das Krisenmanagement der Stadtverwaltung beim Streit um die geplante Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim scheint immer noch nicht richtig zu funktionieren. Das zeigte sich nun wieder eklatant.

Lauda-Königshofen. Eigentlich sollte am heutigen Samstag an dieser Stelle eine gemeinsame Stellungnahme der Stadtverwaltung, der Firma Konrad Bau sowie der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen stehen. Eigentlich. Zwar sah es bis gestern Mittag um 12 Uhr auch ganz danach aus. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse und die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen zog diese Erklärung wieder zurück.

„Es besteht noch Abstimmungsbedarf“ hieß es dazu lapidar aus dem Rathaus. Doch hinter dieser Begründung steckt weit mehr. Sie zeigt vielmehr, dass das Krisenmanagement von Bürgermeister Thomas Maertens im Umgang mit der heftigen Kritik aus der Bevölkerung rund um diese Anlage überhaupt nicht funktioniert und sogar das Vertrauensverhältnis zumindest zu den Fraktionen von SPD/Freien Bürgern als auch der Freien Bürgerliste weiterhin zerstört. Doch was war genau passiert?

Wie bereits berichtet, trafen sich am Mittwochabend im alten Rathaus in Oberlauda Vertreter von Stadtverwaltung, der Firma Konrad Bau sowie der Fraktionen als auch die Gerlachsheimer Stadträte, um gemeinsam auszuloten, wie es in der verfahrenen Situation um den geplanten Standort in Gerlachsheim weitergehen soll bzw. ob es Alternativen gibt. Die CDU-Fraktion hatte im Vorfeld dieses Gesprächs bereits mit Eberhard Köhler, Geschäftsführer von Konrad Bau, über ein mögliches Moratorium bzw. einen Alternativstandort verhandelt. Gespannt war deshalb die Öffentlichkeit, was bei diesem Spitzen-Gespräch herauskommt bzw. auf welche Ergebnisse sich die Runde einigte.

Da das Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, bat die Redaktion der Fränkischen Nachrichten bei der Stadtverwaltung bereits am Donnerstagmorgen um eine Stellungnahme bzw. um eine Erklärung aller am Gespräch Beteiligten. Die wurde auch zugesagt, allerdings erst für die Samstagsausgabe, da das Papier sowohl mit der Firma Konrad Bau, als auch den Fraktionen abgestimmt werden sollte und dies einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Am Freitagmorgen überschlugen sich dann plötzlich die Ereignisse rund um diese Erklärung.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD/Freie Bürger und der Freien Bürgerliste, Siegfried Neumann und Hubert Segeritz, erhielten das Papier erst, nach eigenem Bekunden, gestern Morgen gegen 9 Uhr per E-Mail lediglich zur Kenntnisnahme. „Am 16. August sicherte Bürgermeister Maertens schriftlich die Zusendung des Entwurfs zu, ehe dieser an die FN weiter geleitet werde. Am Freitagvormittag erhielten wir die Presseinformation jedoch ohne inhaltlich noch mal darauf eingehen oder Veränderungen vornehmen zu können“, so Segeritz gegenüber den FN.

„Wir mussten erstaunt feststellen, dass in der Presseinformation wesentliche Inhalte des Krisengesprächs fehlen, teils auch falsch oder einseitig dargestellt werden.“, kritisierte Segeritz das Papier. „Das ist ein weiterer Punkt von vielen, der wie schon in der Vergangenheit den Umgang mit Gemeinderäten aufzeigt. Eine vertrauliche Zusammenarbeit stellen wir uns anders vor“, gibt Hubert Segeritz vor allem Bürgermeister Thomas Maertens die Schuld an dem bisher mit Fehlern behafteten „Krisenmanagement“.

Siegfried Neumann wurde am Freitagmorgen erst durch einen Anruf von Hubert Segeritz auf die E-Mail aufmerksam, hatte allerdings aufgrund anderer Verpflichtungen am Morgen zunächst keine Zeit, den von der Stadt gefertigten Pressetext zu lesen. „Am meisten habe ich mich darüber geärgert, dass wir diese Stellungnahme, hinter der auch wir überhaupt nicht stehen, einfach nur zur Kenntnis nehmen sollten“, so Siegfried Neumann in einem kurzen Statement gestern gegenüber den FN.

Da beide Fraktionen den Inhalt dieser städtischen Stellungnahme nicht teilten, entschieden sie sich zu einer eigenen Presseerklärung, worin sie dem „gemeinsamen Statement“ in keiner Weise zustimmen und sie merkten auch an, dass sie ohne ihr Mittun zustande gekommen sei. Sie distanzierten sich damit eindeutig von der Erklärung, die eigentlich ursprünglich als „gemeinsames Statement“ aller am Gespräch in Oberlauda Beteiligten gedacht war.

Zwar lud das Stadtbauamt zumindest Hubert Segeritz am Freitagmorgen noch kurzfristig dazu ein, „ins Rathaus zu kommen, um die Stellungnahme noch schnell zu ändern“, wie Hubert Segeritz mitteilte, doch innerhalb von zwei Stunden ist uns das nicht möglich gewesen.“

In der Fraktion von Siegfried Neumann sind einige Mitglieder im Moment in Urlaub, so dass sie sich frühestens in der kommenden Woche mit dem Thema befassen können.

Nach dieser Entwicklung am Freitagmorgen zog die Stadtverwaltung schließlich am späten Vormittag ihren sehr ausführlichen Pressetext zurück. Am Nachmittag kam dann jedoch die Rolle rückwärts: Seitens der Verwaltung erhielten die Fränkischen Nachrichten eine neue, jedoch „abgehalfterte Erklärung“, in der Bürgermeister Thomas Maertens der Firma Konrad Bau für „die Bereitschaft zum Moratorium dankt“. Diese „abgespeckte Version“ als Pressemitteilung zum Ergebnis des Gesprächs am Mittwochabend in Oberlauda finden unsere Leser ebenfalls auf dieser Seite (rechts).

