Künstlerischer Wettbewerb für Schüler

Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus hat einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben.

Lauda-Königshofen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird am 24. Mai 70 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums hat der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus im Taubertal in einem Wettbewerb interessierte Schüler aller Schularten dazu aufgerufen, sich mit unserer Verfassung zu befassen. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Thomas Maertens.

Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler fasste die Bedeutung des Grundgesetzes einmal wie folgt zusammen: „Das Grundgesetz ist die Quelle der Freiheit und der Ordnung unseres Gemeinwesens. Es sichert jedem Einwohner dieses Landes elementare Grundrechte wie Menschenwürde, Meinungs- und Glaubensfreiheit zu.“

Jetzt ist der kreative Einsatz der Schüler gefragt: „Setzt euch künstlerisch mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auseinander! Arbeitet allein, zusammen mit einem Freund oder einer Freundin oder in einer Gruppe“, so Bürgermeister Thomas Maertens.

„Wir möchten von euch wissen, was für Vorteile habt ihr persönlich durch das Grundgesetz? Was bedeuten euch die Grundrechte, die in den Artikeln 1 bis 19 garantiert werden? Wozu muss es überhaupt ein Grundgesetz geben? Hat es in den letzten 70 Jahren Staub angesetzt? Oder ist es heute vielleicht aktueller denn je? Spürt ihr Auswirkungen auf euer alltägliches Leben? Und welchen Artikel im Grundgesetz findet ihr besonders wichtig?“

Die Schüler sind dabei frei und können Bilder malen, einen Comic zeichnen, aus Fotos und Zeitungsartikeln Collagen basteln oder einen kurzen Film über das Grundgesetz drehen und den Mitschülern, Eltern und Lehrern erklären, was das Grundgesetz für sie bedeutet. Für die einfallsreichsten und ausdrucksstärksten Einsendungen gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

An dem Kunstwettbewerb können sich alle Schüler, die eine Schule in Lauda-Königshofen besuchen bzw. die in Lauda-Königshofen ihren Hauptwohnsitz haben,beteiligen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

Die schönsten Kunstwerke werden von einer Jury unter dem Vorsitz von Gisela Keck-Heirich (Koordinatorin Bürgertreff Mehrgenerationenhaus im Taubertal) ausgewählt und am Freitag, 24. Mai, im Rahmen eines Nachbarschaftsfests ausgezeichnet. Jeder Teilnehmer darf am Ende des Wettbewerbs sein Kunstwerk behalten.

Abgabeschluss ist Freitag, 10. Mai, um 12 Uhr im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus im Taubertal (Josef-Schmitt-Str. 26a, 97922 Lauda-Königshofen). stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019