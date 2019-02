Kultusministerin in Oberbalbach

Oberbalbach.Baden-Württembergs Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, kommt auf Initiative von Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr nach Oberbalbach in die Fest-und Sporthalle. Sie wird über das Thema „Mit Qualität, Leistung und Verlässlichkeit für gute Bildung“ sprechen.

Rasante gesellschaftliche Veränderungen, weitreichende Reformen, neue Herausforderungen: Die Schulen sowie die gesamte Bildungslandschaft in Baden-Württemberg haben in den vergangenen Jahren bewegte Zeiten erlebt. Für Eisenmann ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, den Schulen im Land in den kommenden Jahren die nötige Ruhe und Zeit zu geben, um die angestoßenen Reformen und Veränderungen gut umsetzen zu können. Verlässlichkeit, so Dr. Eisenmann, sei das, wonach sich alle am Schulleben Beteiligten am meisten sehnten. pm

