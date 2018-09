Kundgebung soll Nein deutlich unterstreichen

Mit diesem großen Transparent am Ortseingang von Gerlachsheim macht die Bürgerinitiative ihrem Unmut wegen der geplanten Bodenverbesserungsanlage der Firma Konrad Bau Luft. Im Vorfeld der Sitzung des Gemeinderats am Montag im Rathaus in Lauda ist eine Demonstration und Großkundgebung geplant, in der die Bürger ihr Nein zu der Baumaßnahme unterstreichen wollen.