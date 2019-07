Kunst an Körper findet Weg auf Leinwand

Lauda.Kunst und Kraftsport – auf den ersten Blick passen diese beiden Dinge nicht wirklich zusammen. Oder vielleicht doch? Den Beweis, dass beides sehr wohl zusammenpasst, gibt es nämlich zurzeit im Fitnessstudio „Impuls“ in Lauda zu sehen. Noch bis Anfang August ist dort eine Ausstellung unter dem Motto „Kunst trifft Fitness“ zu bestaunen. Insgesamt 19 Bilder hängen in den Trainingsräumen, in denen die Hobbysportler normalerweise ihre Muskeln stählen.

Zu Papier gebracht

„Die Leute die hierherkommen betreiben ja sozusagen Kunst am Körper, und die Künstlerinnen haben diese Kunst nun quasi zu Papier gebracht“, erklärte Studioinhaber Arnold Betz den Gedanken hinter der Ausstellung.

Gemalt wurden die mit Acryl- und Ölfarben hergestellten Bilder von den drei Künstlerinnen Margit Müller, Herta Beierstettel und Hertha Heinrich vom Tauberbischofsheimer Kunstverein. Hertha Heinrich war es auch, die den Studiochef überhaupt erst auf die Idee einer Ausstellung gebracht hat. Die Malerin ist nämlich selbst regelmäßig hier zum Trainieren. Da war es natürlich naheliegend, ihre Freude an der Ertüchtigung mit der Leidenschaft für die Kunst zu vereinen.

Lange gemalt

Über mehrere Monate hinweg malten die drei Damen die verschiedenen Motive, die sie speziell für diese Vernissage auf die Leinwand gebracht haben. Zu sehen sind darunter naturalistische Werke wie der „Waschbrettbauch“ und „Frauenpower“. Aber auch abstraktere Darstellungen wie etwa „Umschlungen“ oder das farbenfrohe, surrealistisch anmutende „Wie auf Wolken“ stechen ins Auge.

Bezug zum Studio

Dem Inhaber Arnold Betz gefällt indes das Bild „Vorher/Nachher“ am besten. Auf dem zweigeteilten Werk sind drei Frauenkörper in Rückenansicht zu sehen.

Auf dem oberen Bild noch mit deutlichen Fettpölsterchen, auf dem unteren dann rank und schlank. „Das hat einfach einen besonderen Bezug zu dem Studio“, so Betz. Denn schließlich besuche man dieses ja auch, um im besten Fall die lästigen Pfunde loszuwerden und den eigenen Körper zu formen. Zu sehen sind die Bilder für alle Interessierten zu den üblichen Öffnungszeiten des Fitnessstudios. ses

