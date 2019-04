Lauda.Zwei Monate lang beherrscht das „Festival“ die „Fabrik Galerie Lauda“ – in Szene gesetzt von Silvia Dolata, der Ausstellerin im April und Mai im repräsentativen Entree der Firma Lauda. Die Künstlerin aus Würzburg bestreitet hier die 140. Ausstellung, seit Dr. Gerhard Wobser die Reihe ins Leben rief, zu der Dr. Gunther Wobser wieder einmal ein zahlreich erschienenes Publikum begrüßen durfte.

Silvia Dolata, sagt Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen, in seiner Vorstellung der Künstlerin bei dieser Eröffnung, habe eine eigene spezifische Philosophie entwickelt, nach der sie die Planung und Durchführung ihrer Werke koordiniert, und zitiert hierfür ihr Credo: „Kunst bedeutet Freiheit. Ohne Grenzen und Normen kann ich Gefühle zum Ausdruck bringen; das ist der richtige Ansatz. Das Glück liegt in uns selbst und die Kunst kann nur bei dieser Erkenntnis weiterhelfen.“

Gleich stellt die Malerin als reine Autodidaktin vor, die „malt, seit sie einen Pinsel in der Hand halten kann“.

„Die Welt ist mein“, so begrüßt das eindrucksvolle Diptychon in starken Farben und seiner zwingenden Konsequenz bereits am Fuß der Treppe den Besucher; einen starken Kontrast hierzu bildet das Gemälde „Begegnungen, antik gerahmt“, in dem Silvia Dolata den Gegensatz gezielt zum Gesamtkunstwerk komponiert.

Doch im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Bilder, inspiriert von zahlreichen im Lauf der Zeit besuchten Konzerten und Festivals, die der gesamten Präsentation den Namen geben. Von einem der Konzertbesuche im italienischen Lajatico, der Heimatstadt von Andrea Bocelli, ging schließlich die Initialzündung zur Festival-Serie aus. Bildtitel wie beispielsweise „Das Tor zum Glück“ oder „Frühlingserwachen Kirstenbosch“ – die geradezu ansteckende Lebensfreude, von Silvia Dolata eingefangen, strahlt aus den farbenfrohen und lebendigen Bildern, bietet dem Betrachter einen „Spaziergang“ durch eine Welt der Musikerlebnisse in anregender Gesellschaft. irg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019