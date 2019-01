Die „Lauda FabrikGalerie“ startet zum Jahresauftakt in der Reihe „Art After Work“ mit dem aus Lauda-Königshofen stammenden Künstler Rudolf Neugebauer.

Lauda. Mit einer frisch-bunten Blumenwiese hat Rudolf Neugebauer das neue Jahr eröffnet. Die zwei Meter lange Reminiszenz an den Frühling mitten im Wintergrau hat der Künstler aus Lauda-Königshofen extra für seine Ausstellung in der „Lauda FabrikGalerie“ geschaffen, ein wildes, modernes Acrylgemälde in leuchtenden Farben. Sie startet am Mittwoch, 6. Februar, um 17 Uhr mit der Vernissage.

„Rückblick mit Ausblick“

An die 30 großformatigen Werke wird „Rune“, so signiert der Maler seine Arbeiten, unter dem Titel „Rückblick mit Ausblick“ zeigen. Sie bilden einen Querschnitt durch mehr als 30 Jahre Malerei in Öl, Acryl und Aquarell. Rudolf Neugebauer lässt sich in Form, Stil und Technik nicht festlegen, auch nicht bei seinen Motiven. Nicht ausgetretene Wege gehen ist ihm wichtig, seine Lust am Experiment und an der Malerei ist groß.

Innovative, neue Techniken bekommt er über seine Malschule und das eigene Geschäft für Künstlerbedarf gewissermaßen direkt ins Haus geliefert.

Deshalb wird er in der „FabrikGalerie“ auch ein Bild der brandneuen Maltechnik „Fluid Painting“ zeigen, die aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Eine Schütttechnik, bei der sich mit Öl angereicherte Farben auf der Leinwand experimentell vermischen.

Rudolf Neugebauers Schwerpunkt sind Acryl- und Aquarellarbeiten, unter anderem wird er die im Jahr 2000 entstandene Acryl- und Öl-Serie „Kompositionen“ zeigen. Moderne Formen, von realen Kunstwerken inspiriert und in neue Kompositionen gesetzt, die eine eigene Symbolkraft und Magie entfalten.

Seine Kunst lebt von Spontaneität, von Momentaufnahmen und dem Drang, alles rasch zu Papier und Leinwand zu bringen. „Ich bin ein schneller Maler.“ Seine Motive finde er überall, sagt Rudolf Neugebauer, viele seiner Bilder spiegeln die auf Kunst-Reisen gewonnenen Eindrücke wider. Reisen, die ihn unter anderem nach Finnland, Österreich, Italien und quer durch Deutschland führten.

In der „Lauda FabrikGalerie“ stellt „Rune“ zum zweiten Mal aus, an die erste Ausstellung vor mehr als 20 Jahren wird sein Buch „Karneval in Venedig“ erinnern, das in der Schau gegen eine Spende für ein Krankenhaus in Uganda zur Mitnahme ausliegt.

Unterstützung für Hautklinik

Seit drei Jahren unterstützt Rudolf Neugebauer die Hautklinik, die der Buchener Hautarzt Dr. Gerold Jäger aufgebaut hat. Kennengelernt hat er ihn über seine Malschule, die Malerei verbindet. Das ist Rudolf Neugebauer wichtig.

Die großformatigen Werke können Besucher bis zum 27. März nach Anmeldung unter E-Mail: info@lauda.de oder Telefon 09343/503-0 erleben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. lau

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019