© Kunsthaus Palette

Lauda.Über 400 Besucher hatte die Galerie „Alte Spenglerei in der Marienstraße 3 in Lauda anlässlich des offenen Sonntages. Ausgestellt sind Objekte, die während eines Maler-, Foto- und Bildhauer Symposiums in der Toscana gefertigt wurden. Wegen der großen Besucher zahl wird die Ausstellung nochmals am morgigen Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr bei freien Eintritt zu sehen sein. Bild: Kunsthaus Palette

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018