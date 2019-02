Kurs-Crash sorgt für Verzweiflung

Sachsenflur.Immer in den „ungeraden“ Jahren, so hat es sich in Sachsenflur seit längerem eingebürgert, ist wieder Theatersaison. Aktuell ist die Bühne bereits vorbereitet, und wer einmal in die Halle zum „Spicken“ kommt, wird sich nicht wenig wundern. Die Bühne hat sich in einen Campingplatz gewandelt, mit allem, was dazugehört.

Am Freitag, 29., und Samstag, 30. März, sowie am Samstag, 6. April, jeweils um 19.30 Uhr wird sich der Vorhang für die Komödie in drei Akten „Warum klauen wir nicht die ganze Bank“ von Jonas Jetten heben.

„Drei befreundete Familien machen Urlaub auf dem Campingplatz. Die Frauen möchten es sich mal gut gehen lassen und sich was gönnen, schließlich haben sie Urlaub. Die Männer hingegen haben das Sparen zu ihrem Hobby gemacht und den Verein „Die Spar-Piraten“ gegründet.

Außerdem haben sie all ihr Erspartes in Aktien angelegt. Dies verschweigen sie allerdings ihren Frauen, weil sie sie mit dem erhofften Gewinn überraschen wollen.

Aber durch einen Kurs-Crash verlieren sie fast ihr ganzes Geld. Reumütig beichten sie es den Frauen. Diese sind aber sehr verärgert und verlassen die Männer mit den Worten: „Wir kommen erst zurück, wenn das Geld wieder da ist“. Jetzt ist guter Rat teuer. Da bringt ihnen ein Zeitungsbericht die rettende Idee: – „Wegen Umbauarbeiten hat die A&K Bank Teile ihrer Geschäftsstelle in einen Wohnwagen ausgelagert.“–

Schließlich klauen die Männer diesen Wohnwagen samt dem Bankangestellten…“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019