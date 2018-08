Lästern im Doppelpack

Lauda-Königshofen.Das letzte Freiluft-Kabarett- und Comedy-Wochenende im Weinhof Ruthardt für 2018 findet am Freitag, 24., und Samstag, 25. August, statt. Am Freitag präsentieren Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter „Kabarett im Doppelpack“. Mal solo und mal im Duett lästern sie über Themen wie die WM 2022 in Katar, kleine Waffenscheine und große Dummköpfe, falsche Fuffziger, Karneval für Flüchtlinge und die Abgründe der Konsumgesellschaft. Vom Alltagstrott bis zur Weltpolitik wird alles abgedeckt und verquickt.

Am Samstagabend erteilt der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky eine Lektion mit dem Titel „Wir werden alle sterben! – Panik für Anfänger“. Es befasst sich mit den Phänomenen der hysterischen Gesellschaft und dem Paniksystem, in dem sich die Deutschen befinden. Da jagt ein Schreck den nächsten: Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung: Überall sind die Bürger besorgt. Das Abendland geht unter und die SPD gleich mit. Von Terror bis TTIP – es darf gezittert werden!

Die Kabarett-Veranstaltungen im Weinhof Ruthardt finden an beiden Abenden im Freien statt. Die Bühne und der Zuschauerraum sind vor Regen geschützt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr.

